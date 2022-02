Il movimento non è omogeneo, e la maggior parte dei camionisti rispetta l’obbligo vaccinale

Alcuni partecipanti al convoglio hanno sventolato bandiere con la svastica nel giorno della memoria dell’olocausto. A Ottawa una veglia per commemorare l’anniversario dell’attacco contro la moschea di Québec City è stata cancellata nel timore di scontri violenti. In un momento in cui il paese dovrebbe unirsi intorno a queste cause, combattendo contro la violenza strutturale per proteggere le nostre comunità, siamo costretti a dedicare tempo, risorse e attenzione a questo convoglio per la “libertà”. (Traduzione di Andrea Sparacino)

Questo articolo è uscito su The Conversation.