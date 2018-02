I libici che cercano una patria in Europa

Ti fanno rabbia o tristezza quelli che accusano chi non partecipa alle celebrazioni di essere un nemico della rivoluzione e del paese. Se sventoli la bandiera e intoni canti patriottici non significa che sei un patriota né che ami il tuo paese. Non è importante quello che fai quell’unico giorno, ma quello che fai tutti gli altri giorni dell’anno.

Quest’anno non ho voluto celebrare l’anniversario della rivoluzione del 17 febbraio 2011. Ho preferito fare qualcos’altro. I festeggiamenti avevano un’aria fasulla. Non come l’anno scorso, quando senza grandi celebrazioni tutto sembrava un po’ più reale. La giornata è stata pubblicizzata bene, come un annuncio pubblicitario su Facebook che continua ad apparire sulla homepage implorandoti di cliccarci sopra.

Cattive notizie e paradossi

Anche se ci provi a ignorare la situazione difficile, sarà tutto vano di fronte ai paradossi delle cattive notizie che ti colpiscono con tanta durezza. Il 16 febbraio, il giorno prima dell’anniversario, dieci cadaveri, molti dei quali libici, sono stati sospinti dal mare verso riva nei pressi di Zuara. Gli attivisti libici hanno condiviso la notizia sui social network, riferendo che su quella stessa barca affondata probabilmente c’erano altri ottanta libici, tutti probabilmente morti.

Con una dichiarazione ufficiale il portavoce della marina libica Ayoub Qasim ha negato queste notizie: “Tra giovedì e venerdì sono apparsi dieci cadaveri sulle coste di Zuara. Si tratta dei cadaveri di migranti illegali dispersi dopo il naufragio della loro imbarcazione due settimane fa”. Il riferimento era a un episodio denunciato il 2 febbraio dall’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). La cosa interessante è che proprio Ayoub Qasim aveva negato con una dichiarazione ufficiale quello stesso rapporto dell’Oim.

Secondo quanto riferito nel rapporto dell’Oim, potrebbero essere annegati tra i 90 e i cento migranti che si trovavano sull’imbarcazione che si è capovolta al largo delle coste libiche. La portavoce dell’Oim Olivia Headon ha dichiarato che “in seguito alla tragedia avvenuta nelle prime ore del mattino dieci cadaveri sono stati sospinti a riva nei pressi della città di Zuara”. Secondo quanto riferito, otto erano pachistani e due libici.

Ayoub Qasim aveva respinto in toto il rapporto dell’Oim, sostenendo che le squadre di soccorso della marina libica non avevano trovato prove dell’incidente e sfidando l’agenzia internazionale a dimostrare quanto sostenuto. E aveva aggiunto: “L’Organizzazione internazionale per le migrazioni non avrebbe dovuto comportarsi in modo così frettoloso sollevando un gran polverone mediatico che può nuocere alla Libia e ai suoi apparati di sicurezza”. Ha inoltre definito il rapporto come “parte di una campagna denigratoria nei confronti della Libia finalizzata a mantenere l’attenzione dei mezzi d’informazione concentrata unicamente sull’immigrazione illegale e sulle sofferenze dei migranti”. Adesso è tornato sui suoi passi, usando i dati contenuti nello stesso rapporto che due settimane prima aveva respinto per negare le ultime notizie. Non so se ha mentito due settimane fa o se sta mentendo adesso, oppure se si tratta di pura ignoranza, ma secondo me dovrebbe scusarsi con l’Oim.

Secondo il ministero dell’interno italiano quest’anno sono arrivati in Italia via mare 204 libici, una cifra che li colloca al quinto posto tra le nazionalità dei migranti giunti in Italia quest’anno. Erano soprattutto famiglie con bambini. Allo staff dell’Oim in Sicilia hanno raccontato di essere partiti a causa della situazione sempre più difficile nel paese, del costo della vita troppo elevato e delle difficoltà a trovare un lavoro che non sia connesso ai gruppi armati. La maggior parte di loro ha detto di voler andare in Germania, dove hanno amici e parenti.