Rennes, 11 aprile. In fondo al giardino Augustine, nove anni, scavalca la barricata montata in tutta fretta. La bambina porta lo stendardo della Bretagna (che per l’occasione ha sostituito la bandiera francese). Félicie, la sorella più piccola, impersona il bambino che nella Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix porta le pistole, mentre Marcel, quattro anni, è il borghese che imbraccia il fucile. Ai loro piedi ci sono i genitori. Maeva è inginocchiata e supplicante, suo marito è steso sulla schiena, falciato dalla mitraglia durante le sanguinose giornate di luglio del 1830 e, più prosaicamente, nel 2020 stremati da un mese d’isolamento con i figli. Per la piccola famiglia, come per migliaia di altre persone in tutto il mondo, la proposta lanciata dal Getty museum di Los Angeles di ricreare a casa delle opere d’arte “dal vivo” è stata una boccata d’ossigeno.

Il potere della creazione Attraverso i social network il progetto è diventato virale. Secondo il Getty le creazioni pubblicate online con gli hashtag #gettychallenge e #gettymuseumchallenge sono più di centomila. “In un momento in cui si parla molto dell’economia e del sistema sanitario, l’arte e la cultura non devono essere trascurate”, afferma Annelisa Stephan, che si occupa della strategia digitale del museo. “Non siamo Van Gogh o De Chirico, ma tutti abbiamo il potere di creare”.

Il 25 marzo il Getty museum contatta le ragazze e crea il Getty challenge rilanciando l’iniziativa. Cinque giorni più tardi, dopo aver mandato ai suoi amici una foto del marito nei panni di Van Gogh, Ekaterina Brudnaja-Čeliadinova, 38 anni di Mosca, crea su Facebook la pagina Izoisoliatsia (Confinamento artistico).

A dire il vero l’idea di rifare un quadro non è rivoluzionaria. Che si tratti dei Pogues che nel 1982 ripresero la Zattera della Medusa di Géricault per la copertina di Rum, sodomy and the lash o delle molteplici reinterpretazioni della Pietà di Michelangelo, il tableau vivant è un genere identificato come tale già nell’ottocento, con Théophile Gautier e la sua Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans (1858) come principale riferimento: “Questo passatempo, molto singolare, consiste nel mettere degli abiti simili a quelli dei personaggi del quadro che si rappresenta, nel copiare il loro atteggiamento e la loro fisionomia”.

Gli esordi di questa “meta-pittura” – per riprendere le parole di Bernard Vouilloux, autore di un libro sull’argomento – si ritrovano ancora prima: nel 1790, alla Comédie française, la rappresentazione del Bruto di Voltaire riprendeva la composizione di un quadro eseguito l’anno prima da Jacques-Louis David. Ma il quadro vivente diventa una moda a partire dal 1870 con le coreografie libertine di cabaret e music-hall.

Nell’ottocento arriva anche la fotografia. In The two ways of life Oscar Gustave Rejlander riproduce la Scuola di Atene dipinta da Raffaello all’inizio del cinquecento. E nel 1885 in una celebre foto realizzata dal suo amico Walter Barnes, Edgar Degas fa posare la famiglia Halévy, presso cui è ospite a Dieppe, sul modello dell’Apoteosi di Omero dipinta da Ingres nel 1827.