Pronto, chi nasce?

Non avevo mai pensato che avrei avuto bisogno di un piano di battaglia per la nascita di mio figlio. Quella mattina, mentre uscivo per andare al lavoro, mia moglie Jane mi aveva detto che poteva essere “il giorno buono”. Svegliandosi aveva sentito qualcosa. Jessie, la nostra seconda figlia, era nata in ospedale dopo 45 minuti di travaglio, perciò ci avevano consigliato di far nascere il terzo figlio in casa, perché probabilmente non avremmo avuto il tempo di raggiungere l’ospedale.

Quella mattina non mi sono preoccupato troppo per il presentimento di Jane. In ufficio ho tenuto il cellulare a portata di mano, ma poi mi sono distratto con il lavoro. “Tipico dei maschi”, ha commentato qualcuno. Le ostetriche mi avevano tranquillizzato: in caso di necessità sarebbero arrivate a casa nostra in pochi minuti.

Finalmente, poco prima delle 17, è arrivata la telefonata di Margaret, la madre di mia moglie: “Jane dice che devi venire subito. Credo che stia per cominciare”. Margaret stava con noi per badare alle nostre bambine, Jessie ed Esme, durante il parto. Jane si era svegliata dal pisolino del pomeriggio da una decina di minuti.

Grazie a Dio esistono le corsie preferenziali: il taxi mi ha portato a casa in venti minuti. Ho aperto la porta e ho percepito un lieve panico. Esme e Jessie erano in salotto e guardavano i cartoni a tutto volume per non sentire le urla della madre. Margaret era nel bagno del piano di sopra: “Le ostetriche sono bloccate nel traffico. Chiama il 999!”.

Quella che segue è la trascrizione della mia telefonata con l’operatrice delle emergenze.