Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Maxime, 25 anni.

“Forse era un primo maggio. Il tempo era bello e l’aria era fresca, un giorno da manifestazione. Il mondo dei sindacati lo conosco fin da bambino, andavo in corteo già nel passeggino, a sei mesi, con i miei genitori. Ho la mia bandiera sulle spalle, la macchina fotografica a tracolla. Sono abbastanza timido, un po’ geek, faccio fatica a stringere rapporti con le persone, ma la fotografia mi aiuta.

Sto facendo un piccolo reportage per il sindacato, scatto foto ai partecipanti. Il corteo arriva su un ponte sopra i canali di Strasburgo. Mi arrampico su un pilastro per fotografare un gruppo. La vedo, o meglio vedo il suo sguardo, uno sguardo bruno e verde, insondabile. Non riesco a capire se è gioioso o triste. Gli sguardi sono riflessi dell’anima, ma in questo caso c’è solo nebbia. Intorno ai suoi occhi tutto si sfoca, l’intera scena scompare, vedo solo lei.

È il classico colpo di fulmine, quel momento in cui tutto si blocca. Sono attratto, colpito, sospeso tra l’incomprensione e la curiosità. Ma lei non mi guarda, attraversa la strada e mi lascia lì, con la mia mancanza di coraggio, sul pilastro del ponte. La sera, dietro lo schermo, il riconoscimento facciale di Facebook compensa la mia codardia. Il software, dopo aver scansionato la foto del suo sguardo – in realtà una foto piuttosto banale – mi propone un profilo. Voglio taggarla e decido di scriverle una domanda piuttosto semplice: da quanto tempo manifesti con noi?