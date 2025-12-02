“Una mattina d’agosto mi alzo e decido che ho pianto abbastanza. Che è il momento di smettere di piangere tutti i giorni per la rottura con il mio ex, l’uomo che ho tradito. È finita, devo rimettermi in sesto, faccio sempre più sport, per sfogarmi delle mie ottanta ore di lavoro settimanale in ospedale. Fitness, sala pesi, nell’ambiente gay si è costretti ad avere un bel corpo, muscoloso, virile, attraente. È un universo narcisistico, molto attento all’aspetto fisico. Se voglio piacere, continuare la mia vita da single, non ho molta scelta. In realtà non cerco nulla, esco poco, ogni tanto conosco qualcuno sulle app di incontri, ma non ho né dei bisogni compulsivi né delle esigenze particolari.

La mia palestra è piccola, scomoda. I muri sono dipinti di nero, ci sono grosse macchine, pochissime donne, molto testosterone e quelli che chiamo le ‘stronzette’: uomini molti concentrati sul loro aspetto, superficiali, senza particolare empatia né voglia di avere un legame. Io voglio sposarmi, avere dei figli. Ho dei sogni da eterosessuale.

Sto lavorando sui tricipiti, ho un peso in mano che avvicino e allontano. Sulla panca di fronte c’è un uomo che parla con un amico. Mi guarda, ho l’impressione che dica al suo amico che gli piaccio. Anche lui è alto e muscoloso, ma se ne va. Dopo l’allenamento faccio una sauna, c’è anche lui e parla dei viaggi che fa: mi immagino che sia un assistente di volo e penso ridendo alla sottocategoria delle ‘stronzette hostess’: uomini che non brillano per la loro fedeltà e che moltiplicano le relazioni tra un aereo e l’altro. Nello spogliatoio mi passa accanto tutto vestito, se ne sta andando, mi chiede il numero di telefono? No, si limita a un ‘beh, buonasera a tutti’, e se ne va.