Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 69 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi .

A volte per risolvere un problema basta mettersi insieme. È quello che fanno le formiche: decidono in gruppo dove andare, si aiutano a trasportare oggetti pesanti e seguono le indicazioni delle compagne più esperte. Ogni formica contribuisce con le sue informazioni e percepisce la forza esercitata dalle compagne sull’oggetto da spostare. Se una formica sbaglia strada, le altre la aiutano a correggersi, così il gruppo non si perde.

Questo perché ogni formica ha un suo modo di orientarsi, e insieme riescono a essere più precise. Uno degli esperimenti raccontati nell’articolo di copertina mostra come riescano a orientarsi e a collaborare senza un capo, ma con una sorprendente intelligenza collettiva.

Un altro esempio arriva da una scuola di Berlino, dove Karina e Nika, 12 anni, aiutano i compagni a risolvere i litigi durante la ricreazione. Hanno imparato ad ascoltare tutti, a mantenere la calma e a cercare soluzioni. Come le formiche, non impongono la loro volontà: osservano e cercano un modo per andare avanti.

Forse l’intelligenza non è sempre questione di chi ha più memoria o più neuroni, ma di chi riesce a capire meglio cosa serve agli altri.