Inventare un amico immaginario, guardare le stelle, adottare una pianta, mandare un messaggio in una bottiglia, lanciare sassi piatti, ascoltare un podcast, costruire un rifugio, collezionare suoni, disegnare una mappa fantasy.

In questo numero abbiamo raccolto due pagine di idee da provare durante l’estate: da soli, in compagnia, in città o nel bosco. Alcune sono semplici, altre più strane. Tutte sono pensate per accendere la curiosità e rendere meno noiosi i pomeriggi lunghi delle vacanze. Perché sì, l’estate può essere anche noiosa!

Chi a volte si sente fuori posto, ha difficoltà a fare amicizia o non sopporta i lunghi viaggi lo sa. In copertina raccontiamo storie di vacanze piene di zanzare, mal d’auto e timidezza. Ma anche lì dove sembra non succedere nulla, a volte succede qualcosa. Un’idea nuova, un piccolo cambiamento. Basta prestare attenzione a quello che ci circonda.

Alcune piante, per esempio, lo fanno in modo sorprendente: quando sentono il ronzio di un insetto, cambiano la composizione del loro nettare. Lo addolciscono per gli impollinatori e lo riducono per i ladri di nettare. Ecco un altro suggerimento per l’estate: osservare a lungo la natura.