Diventare adulti non è un interruttore che scatta a diciotto anni. È più simile a un viaggio con tante tappe diverse: a volte si fanno grandi salti in avanti, altre volte piccoli passi, altre ancora si torna indietro per ricominciare. Significa fare esperienze, commettere errori, imparare e assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Lo racconta l’articolo di copertina di questo numero, tradotto dal giornale The Conversation.

A proposito di errori, a pagina 30 scopriamo che l’Africa è molto più grande di come l’abbiamo vista finora sulle carte geografiche. Vi sembra più o meno grande quanto la Groenlandia? In realtà è quattordici volte più grande. Una mappa disegnata nel 1569 per facilitare i viaggi in mare ha rimpicciolito il continente per secoli.

Un gruppo di attiviste e studiosi si è chiesto: “Com’è possibile che si usi ancora la proiezione di Mercatore per le mappe del mondo?”. Così ha deciso di disegnare Equal Earth. Cercatela online e se volete appendetela in classe, così vi accorgerete che l’Africa occupa molto più spazio di quanto siete abituati a vedere. Crescere vuol dire anche questo: accorgersi che qualcosa non torna, come una mappa, e provare a rimetterla a posto.