Quel precedente è rimasto impresso nella mente di tutti. La dinamica di adesione e sostegno è svanita, forse per sempre. In occasione del suo ultimo viaggio ad Atene, nell’ottobre del 2021, l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, considerata in Grecia come la principale responsabile della gestione della crisi greca, ha offerto qualche parola di scuse. Ammettendo che quello era stato “il momento più difficile” del suo mandato, Merkel si era detta consapevole “delle limitazioni e delle sfide a cui i greci sono stati costretti” durante gli anni dell’austerità imposta al paese.

Una storia vecchia Dopo la fine del piano di salvataggio europeo, nel 2018, è stato fatto di tutto per dimenticare la Grecia. Ma al pari dei greci, nemmeno gli europei hanno dimenticato la crisi greca. Quell’evento resta una ferita nella costruzione europea, perché è il momento in cui l’Unione ha cambiato la propria natura: da un insieme di paesi liberamente associati è diventata un’assemblea di creditori e debitori. Bruxelles si è arrogata un diritto di coercizione senza limiti, imponendo le sue regole e i suoi punti di vista in nome della difesa della moneta unica e dell’integrità dell’eurozona.

La Commissione europea, dal canto suo, si limita a ignorare il problema. In una lettera firmata dal vicepresidente Valdis Dombrovskis e dal commissario all’economia Paolo Gentiloni, Bruxelles sottolinea che il governo greco ha rispettato la maggior parte degli impegni presi. Questo è l’elemento essenziale per l’Europa, che per quanto riguarda tutto il resto non ha voglia di dilungarsi sull’argomento.

Nonostante le rassicurazioni offerte dal primo ministro di destra Kyriakos Mitsotakis, i greci non credono a un ritorno alla normalità e non riescono a cancellare dalla memoria un decennio che per loro è sinonimo di crollo, impoverimento, regressione e umiliazione. Ci vorranno decenni prima che il paese si riprenda dalla terapia d’urto che gli è stata imposta e che ha portato danni colossali.

Il 20 agosto, dopo 12 anni, si è conclusa la sorveglianza europea nei confronti della Grecia. Alla fine di giugno la Commissione europea ha deciso che lo stretto controllo imposto nei confronti di Atene dal 2010 non è più giustificato, dopo che a fine aprile il governo ha restituito in anticipo al Fondo monetario internazionale (Fmi) l’ultima tranche (1,58 miliardi di dollari) del prestito ricevuto. “Dopo dodici anni […] si chiude un capitolo difficile per il nostro paese” ha dichiarato il ministro delle finanze Christos Staikouras. “La Grecia torna a una normalità europea e non sarà più un’eccezione nell’eurozona”.

Prima di Merkel, il Fondo monetario internazionale, componente della famosa troika incaricata di supervisionare i piani di rigore imposti alla Grecia, aveva pubblicato diversi rapporti sull’argomento. Le conclusioni sono state nette: i programmi, basati su modelli sbagliati e falsati, sono stati un fallimento per la Grecia. Più che risanare il paese, sono serviti soprattutto a salvare le banche tedesche e francesi che dopo la creazione dell’euro, nel 2000, si erano esposte scriteriatamente nel paese. Nei rapporti si legge addirittura che l’Fmi non avrebbe mai dovuto partecipare a quella manovra, con l’esortazione a non

ripetere mai più quell’errore.

La Banca centrale europea (Bce), altro componente della troika, non ha mai commentato quell’esperienza, limitandosi a far sapere che non avrebbe agito

nuovamente nello stesso modo. Quanto alla Commissione europea, non ha tratto alcun insegnamento dalla vicenda, nemmeno a proposito del funzionamento opaco e antidemocratico dell’eurogruppo, denunciato con forza dall’ex

ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis. Per la Commissione, la Grecia è una storia vecchia.

Un prezzo salatissimo

Tutto questo perché nessuno ha intenzione di rivendicare un bilancio disastroso. Il pil della Grecia, che nel 2008 ammontava a 355,9 miliardi di dollari, nel 2021 si è ridotto a 216,2 miliardi, con un crollo del 39 per cento. Una traiettoria mai vista in un paese appartenente a una zona economica sviluppata. Il debito pubblico, anziché ridursi, è aumentato: nel 2012 rappresentava il 110 per cento del pil, mentre oggi supera il 200 per cento. Eppure quello che un tempo rappresentava un problema per l’Europa oggi non sembra più preoccupante, perché lo stato genera un’eccedenza di bilancio sufficiente per rimborsare i creditori.

Questo processo ha avuto un prezzo salatissimo: la distruzione completa dello stato sociale greco. I servizi pubblici, a cominciare da ospedali, scuole e università, sono stati smantellati. Il diritto al lavoro è stato cancellato, come tutte le protezioni sociali. Una sequenza di oltre quindici riforme pensionistiche ha

portato a un taglio di oltre il 30 per cento delle pensioni dei greci. Tutto ciò che si poteva privatizzare è stato privatizzato, senza tenere conto delle conseguenze. Con colpevole ritardo, oggi la Commissione europea si pente di aver sottovalutato la strategia di espansione cinese e di aver permesso a Cosco shipping di assumere il controllo del porto del Pireo.

Nel frattempo si attendono ancora le riforme fiscali: in Grecia i grandi patrimoni, da quelli degli armatori a quelli della chiesa ortodossa (proprietaria di un’infinità di terreni), restano tra i principali evasori. Eppure questo tema sembra non far parte delle priorità europee. Certo, la disoccupazione si è ridotta – nel 2016 aveva raggiunto il 27 per cento, mentre oggi non supera il 12,5 per cento – ma al prezzo di una precarizzazione dell’impiego e soprattutto di un esodo massiccio della popolazione. Demoralizzati e senza futuro, cinquecentomila giovani, in gran parte altamente qualificati, hanno lasciato il paese nel corso dell’ultimo decennio. La Grecia è ormai il paese dell’eurozona con la percentuale maggiore di persone maggiori di 65 anni (22 per cento).

Secondo i modelli proposti, Atene avrebbe dovuto ritrovare la crescita e recuperare terreno a partire dal 2019, ma l’arresto dell’economia mondiale provocato dal covid-19 ha stravolto le previsioni. In assenza di entrate turistiche, l’economia greca è crollata nuovamente. Alla fine del 2012 l’Fmi prevedeva una

crescita attorno al 6 per cento, mentre la Commissione europea pronosticava un 3-4 per cento per il 2022-2023.