Stellette e recensioni positive non sempre aiutano

Il concetto di feedback è presente fin dall’antichità , ma è diventato fondamentale da quando l’ingegnere scozzese James Watt scoprì come imbrigliare la potente ma irregolare forza del vapore. Controllando la velocità della macchina, il regolatore di Watt permetteva di sprecare meno carburante. Se la macchina andava troppo veloce, il regolatore diminuiva la quantità di vapore nel motore, mentre quando la macchina rallentava, il regolatore aumentava il flusso di vapore per mantenere costante la velocità. Il motore a vapore di Watt consumava un terzo di energia in meno rispetto ai suoi predecessori, e diede lo slancio definitivo alla rivoluzione industriale.

L’interesse per il feedback può essere fatto risalire al congegno che diede il via alla rivoluzione industriale, il regolatore di Watt per il motore. Riflettere su quel congegno e le origini meccaniche, ormai perdute, del feedback può aiutarci a gestire meglio l’attuale sistema di valutazione dei servizi.

Le aziende ripetono continuamente che “il tuo feedback è importante”, ma lasciare il nostro parere non sempre porta un vero cambiamento. Anzi, questa continua richiesta spesso trasforma le valutazioni in un gesto meccanico, facendomi sentire come un ingranaggio del sistema.

Oggi l’energia a vapore non è più molto usata, ma il sistema del feedback è diffuso ovunque. Si ricorre ai regolatori per controllare la velocità dei propulsori degli aerei mentre sono in volo, per evitare il surriscaldamento delle luci dei ventilatori da soffitto, per limitare la velocità delle automobili. Molto tempo prima dell’arrivo del termometro connesso della Nest con i suoi sensori domotici, i termostati analogici usavano il sistema dei feedback per mantenere una temperatura confortevole.

Allora, come ha fatto il feedback a trasformarsi da congegno per regolare il comportamento dei motori a strumento per il servizio clienti delle aziende? Nel 1948 Norbert Wiener coniò l’espressione “cibernetica” per indicare la scienza che studiava i sistemi di controllo automatici, ispirandosi alla parola parola greca kybernetes, “governo”.

Tutto è informazione

Wiener ampliò la definizione di feedback, trasformandolo in un “metodo generico per controllare un sistema” che usa le prestazioni passate per migliorare le prestazioni future. Il ciclo di feedback, o ciclo di retroazione, si rifà direttamente al regolatore di Watt, ma invece che come energia Wiener intendeva il feedback nel senso più ampio di informazione. La sua ipotesi era che ogni macchina riceve “informazioni dal mondo esterno” e le elabora “mediante le capacità di trasformazione interne all’apparato” per renderle utili al sistema. Il flusso d’acqua, la velocità del motore, la temperatura: tutto è informazione.