Non c’è un paese in cui la guerra in Ucraina non abbia avuto un impatto significativo. Nel caso della Corea del Sud gli effetti sono stati dirompenti sia sul piano economico (come in tutto il resto del mondo), sia su quello geopolitico. Un ex funzionario del paese mi ha riassunto così la situazione: “Se sei Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, la lezione è semplice. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica l’Ucraina ha rinunciato all’armamento nucleare ereditato dall’Urss firmando il ‘memorandum di Budapest’ del 1994, un documento secondo cui la sua sicurezza sarebbe stata garantita dalla Russia e da altre grandi potenze. Ma quel documento alla fine non ha protetto Kiev dall’invasione, come invece avrebbe potuto fare il possesso di alcune testate nucleari”.

Per Kim Jong-un, ovviamente, la minaccia non proviene dalla Russia – il suo regime è stato creato proprio dall’Urss di Stalin dopo la seconda guerra mondiale, e Pyongyang ha appena riconosciuto le due repubbliche filorusse dell’Ucraina orientale – ma dagli Stati Uniti. La dinamica “nucleare contro garanzie di sicurezza”, però, resta la stessa. E se le possibilità che il regime nordcoreano abbandoni l’arma atomica erano già scarse prima dello scoppio della guerra in Ucraina, ora sono inesistenti. La Corea del Sud ne è consapevole, anche se non lo ammette apertamente. Le conseguenze, del resto, sarebbero molte e pericolose.