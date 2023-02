Esistono due modi per innescare un’escalation in un conflitto. Il primo è “verticale” e consiste nell’uso di nuove armi o nell’assunzione di nuovi obiettivi. È quello che fa Vladimir Putin da qualche settimana, colpendo le città e le infrastrutture ucraine.

La Moldova oggi è divisa e vive una guerra dell’informazione costante, come ha ricordato Sandu in occasione della sua visita in Francia a dicembre. La presidente, eletta democraticamente, ha appena sostituito il primo ministro per affrontare la sfida attuale. Ma la sua scelta chiaramente filo-occidentale l’ha trasformata in un bersaglio.

Alla prima domanda possiamo rispondere in maniera positiva, senza esitazioni. La Moldova è un paese estremamente fragile, con appena 2,6 milioni di abitanti. Inoltre c’è stata una secessione che ha riguardato un terzo del territorio nazionale, nella Transnistria, pattugliata da un migliaio di soldati russi. Infine bisogna tenere presenti le ricadute quotidiane nella vicina Ucraina. Negli ultimi giorni alcuni missili russi hanno sorvolato il territorio moldavo e il paese si ritrova regolarmente senza corrente elettrica a causa del bombardamento degli impianti in Ucraina.

Quale sarebbe l’interesse di Putin a destabilizzare la Moldova? In realtà sarebbe doppio: prima di tutto potrebbe “punire” l’Unione europea per il suo sostegno all’Ucraina che ha ricevuto Zelenskyj e ha espresso sostegno per il suo paese. Inoltre i 27 paesi dell’Unione, l’anno scorso, hanno concesso al paese lo status di candidato all’ingresso nell’Unione contemporaneamente all’Ucraina. Rovesciando il governo moldavo, Putin darebbe uno schiaffo all’Europa che osa sfidarlo.

Ma esiste anche la possibilità che la Russia non abbia rinunciato al suo sogno di conquistare il sud dell’Ucraina per creare una continuità territoriale tra il Donbass, la Crimea e la Transnistria. Era uno degli obiettivi iniziali di Mosca, poi fallito a causa della resistenza della città di Mikolaiev, nel sud dell’Ucraina. Ora questa aspirazione potrebbe tornare a fare capolino.

È evidente che per Putin la Moldova è soltanto “polvere dell’impero”, un coriandolo nel cortile di casa. Per questo motivo il presidente russo non esiterebbe a usare la forza per sbarazzasene se si mettesse di traverso nel suo cammino. L’Europa, ammettiamolo, sarebbe piuttosto impotente davanti a una simile escalation.

(Traduzione di Andrea Sparacino)