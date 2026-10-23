Dipende dall’avvicinarsi delle elezioni israeliane del 27 ottobre? O è la radicalizzazione di un movimento che è molto meno spontaneo di quanto ci abbiano fatto credere? Fatto sta che i coloni israeliani estremisti della Cisgiordania hanno intensificato gli attacchi contro quelli che hanno scelto come nemici: palestinesi, giornalisti e diplomatici europei. L’impunità di cui beneficiano in Israele, nonostante qualche condanna delle azioni più clamorose, e la timidezza con cui reagiscono i paesi occidentali li incoraggiano a spingersi oltre ogni limite.

Heidi Levine, fotografa del Washington Post, è stata picchiata e ferita gravemente da un gruppo di coloni nel villaggio di Abu Falah. Il giorno dopo un alcuni diplomatici europei diretti verso la località di Taybeh per assistere alla raccolta delle olive, un momento importante della vita dei palestinesi ormai segnato dalle violenze, sono stati attaccati dai coloni. Un politico francese, Bernard Baudoux, 78 anni, sindaco comunista di Aulnoye-Aymeries, è stato picchiato selvaggiamente.

Dato che le vittime sono cittadini stranieri, questi episodi hanno suscitato reazioni ai massimi livelli dello stato ebraico. Ma sono mesi che le violenze colpiscono senza sosta i palestinesi, perseguitati da gruppi di coloni violenti.