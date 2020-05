Da quando il presidente della repubblica francese Emmanuel Macron ha dichiarato “guerra” al covid-19, i francesi sono stati sottoposti a isolamento domiciliare e autorizzati a uscire solo in caso di necessità urgenti. Ora che il governo ha annunciato una graduale riapertura delle attività economiche e delle scuole a partire dall’inizio di maggio, nel paese regna la confusione.

Le Monde ha raccolto i dubbi e le ansie della popolazione. “Il mio vicino ha invitato alcune persone per una grigliata. Stanno ignorando completamente le regole sul confinamento. Cosa dovrei fare?”, si chiedeva un lettore. “Se non mando i miei figli a scuola rischio qualche sanzione?”, scriveva un altro. La risposta alla seconda domanda è no, e questo è un cambiamento radicale in un paese dove le scuole sono un pilastro delle istituzioni e un elemento fondamentale per la ripresa dell’economia.

Alcune settimane fa i governi europei hanno imposto una serie di rigide misure di isolamento, privando i cittadini di diverse libertà e costringendoli a restare in casa. In questi giorni le cose stanno lentamente cambiando, e le misure restrittive lasciano il posto a una riapertura graduale che in definitiva sposta la responsabilità sui singoli individui. I governi continueranno a emanare direttive sanitarie e a decidere come e dove riaprire le attività commerciali e le scuole, ma milioni di persone dovranno prendere milioni di decisioni piccole e grandi su come condurre la propria esistenza quotidiana, trovando un equilibrio tra l’accettazione del rischio, la serenità mentale e la necessità di un reddito. La scelta tra la salute e il sostentamento non è solo un tema politico ed economico, è anche un problema filosofico con conseguenze che si faranno sentire per anni.

“È una decisione morale difficilissima”, sottolinea Boris Cyrulnik, psicologo e neurologo francese. “La libertà porta alla morte, mentre le restrizioni della libertà portano alla rovina economica”. Cyrulnik, sopravvissuto alla seconda guerra mondiale come enfant caché – il nome dato alle migliaia di bambini ebrei allontanati dai genitori e nascosti nelle case di famiglie non ebree – è un esperto nel campo della resilienza psicologica. Analizzando l’attuale pandemia in un contesto più ampio, Cyrulnik osserva che l’uomo convive con le pandemie fin dal neolitico, ma che in occidente il covid-19 ha interrotto un periodo di pace e prosperità senza precedenti che durava dalla fine della seconda guerra mondiale.

Come affronteremo questa situazione? Quanto possiamo fidarci di noi stessi, dei nostri governi e dei nostri concittadini, ora che ricominciamo a uscire dalle nostre case? Il livello di fiducia nelle autorità varia già enormemente all’interno dell’Europa e sicuramente anche degli Stati Uniti. A peggiorare le cose c’è il fatto che stiamo raggiungendo una fase della crisi in cui l’imminente ritorno della libertà può produrre un aumento delle preoccupazioni, perché d’ora in avanti spetterà agli individui, e non solo allo stato, fare le scelte giuste. Alcune persone (e a volte credo di essere una di loro) hanno sviluppato una sorta di sindrome di Stoccolma, abituandosi alla sicurezza delle mura domestiche.

Ma la libertà ritrovata produce anche un’altra reazione ancora più pericolosa: per le persone che hanno paura di uscire di casa dopo un lungo isolamento gli estranei possono diventare una minaccia. Come posso essere sicura che gli altri resteranno a casa se sono malati? E se la persona vicino a me sull’autobus mi contagiasse? E se le superfici non fossero disinfettate adeguatamente? Come si fa a mantenere le giuste distanze nei grandi uffici?

Futuro incerto

A Parigi, la città in cui vivo, alcuni amici sono esasperati dal lavoro in casa e dalla necessità di fare da insegnanti ai figli, e non vedono l’ora che le scuole riaprano. Altri invece sono più prudenti e preferirebbero tenere i bambini in casa. Alcune persone con cui ho parlato non se la sentono di prendere un aereo quest’estate, mentre altre già pregustano la vacanza estiva nel Mediterraneo che avevano programmato prima che il mondo fosse stravolto. È difficile accettare la nuova normalità. Le nostre azioni rimodelleranno i rapporti sociali, e di sicuro saremo più inclini a esprimere giudizi affrettati quando avremo l’impressione che un amico o un conoscente si comporti in modo egoista invece di pensare al bene comune. Viviamo tutti in un grande esperimento scientifico, politico e sociale.

Alcune aree dell’Europa sono state più colpite di altre, e la risposta dei governi è stata piuttosto varia. In Francia, dove il covid-19 ha provocato la morte di 25.531 persone (dati aggiornati al 5 maggio 2020), le attività e le scuole (ma non le università) riapriranno l’11 maggio, sempre che il tasso di contagi non aumenti e rispettando comunque un numero massimo di alunni per ogni classe, una serie di misure per il distanziamento sociale e l’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto e all’interno delle scuole. Solo in una seconda fase il governo deciderà se riaprire o meno i bar e i ristoranti. In Italia, dove i morti causati dal virus sono stati più di 29.684 (dati aggiornati al 6 maggio 2020) e dove il blocco totale è stato imposto prima che in Francia, alcune attività commerciali hanno riaperto il 4 maggio. Gli italiani possono incontrare i propri familiari, ma gli assembramenti continueranno a essere vietati. I ristoranti e i parrucchieri dovrebbero restare chiusi fino a giugno, per poi essere sottoposti a una serie di misure per garantire il distanziamento fisico. Le scuole riapriranno solo in autunno, una decisione presa per proteggere gli anziani che spesso vivono a stretto contato con i nipoti (ma in un paese in cui la cura dei bambini è di frequente affidata ai nonni non è chiaro chi si occuperà di loro quando i genitori potranno tornare al lavoro).