Al numero 90 di via Coroglio, nel cuore dell’ex area industriale di Bagnoli, c’è una terrazza sul mare che nel fine settimana si affolla di giovani sportivi e frequentatori più anziani, arrivati per un aperitivo a pochi passi dalla spiaggia. È la terrazza del Circolo Ilva, inaugurato poco dopo l’edificazione delle acciaierie nel 1905 e ancora attivo. Non sono molti gli abitanti del quartiere, però, che possono godersi questo luogo.

Il circolo ha avuto un ruolo importante nella storia della Bagnoli industriale: all’inizio per gli impiegati e gli sportivi che qui facevano canottaggio, lotta libera, ginnastica e giocavano a calcio; successivamente anche per gli operai e le loro famiglie, con attività sociali come il cinema, il teatro o la colonia estiva per i figli dei lavoratori. Oggi, che dell’industria è rimasta solo l’archeologia, il circolo è gestito da un’associazione sportiva dilettantistica, con un accesso alle attività regolato da iscrizioni e quote non esattamente popolari.

Sabato 8 novembre, per la seconda volta in pochi mesi, la terrazza è stata pacificamente invasa da circa duecento persone, per lo più bagnolesi, che protestavano contro l’organizzazione della Coppa America di vela e contro la sottrazione di un pezzo di litorale agli abitanti. L’arrivo di bandiere, accompagnato da cori e interventi al megafono, ha movimentato la mattinata del circolo, dove si stava svolgendo una mostra fotografica sulla storia della fabbrica.

“Qui rivendichiamo un legame col quartiere che non c’è più”, spiega Aldo Velo, ex delegato della Fiom (il sindacato degli operai metalmeccanici) delle acciaierie Italsider. Bagnolese di nascita, Velo ha partecipato alle lotte operaie e del territorio dalla fine degli anni sessanta. “Ci siamo battuti in fabbrica per avere voce nei processi produttivi, per l’eliminazione delle paghe di classe e della monetizzazione del rischio; ma fuori abbiamo lottato per l’ambiente, per il territorio, e dopo per restituire un mare pulito e gratuito al quartiere. Oggi il circolo è un luogo privato, pieno di cancelli e barriere, un posto che con la classe operaia non c’entra niente”.

I manifestanti lo hanno invaso anche perché è una delle strutture coinvolte nell’organizzazione della Coppa America. . Il decreto legge 96 del 2025, sulle “disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi”, ha infatti prorogato in vista della gara la permanenza della struttura sulla spiaggia, che invece secondo il programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana (Praru) andrebbe destinata a un uso pubblico e gratuito, senza cancelli o ingressi a pagamento per l’accesso al mare: “Sport sano e gratuito, mare libero per tutti e non ristoranti e bar panoramici per chi paga una tessera!”, urla una giovane manifestante tra gli applausi.