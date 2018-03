Le notizie false hanno sempre la meglio su quelle vere

Lo studio ha preso in esame le notizie importanti più discusse, in lingua inglese, da quando esiste Twitter – 126mila notizie, condivise da tre milioni di utenti in più di dieci anni – e ha scoperto che la verità non può competere con le bufale e le falsità. Su Twitter le notizie false hanno sempre la meglio sulla verità, raggiungono più persone, penetrano più in profondità nei social network e si diffondono molto più rapidamente delle notizie vere.

Gli utenti di Twitter sembrano quasi “preferire” la condivisione di bugie. Perfino quando i ricercatori hanno studiato attentamente gli account che hanno condiviso l’informazione – per esempio se una persona ha molti follower o se l’account è verificato – le bugie hanno il 70 per cento di possibilità in più di essere ritwittate rispetto alle notizie vere.

Anche se la ricerca usa il linguaggio tecnico della statistica, mette in discussione l’accuratezza delle informazioni diffuse su queste piattaforme. Una storia falsa, hanno scoperto gli autori, ha molte più probabilità di diventare virale rispetto a una vera. In media, una storia falsa raggiunge 1.500 persone sei volte più velocemente rispetto a una vera. E sebbene le storie false se la cavino meglio rispetto a quelle vere in tutti gli ambiti – economia, terrorismo e guerra, scienza e tecnologia, intrattenimento – quelle che funzionano meglio in assoluto sono le notizie false che riguardano la politica.

La ricerca ha messo in allarme gli esperti di scienze sociali. “Dobbiamo ridisegnare l’ecosistema delle informazioni”, ha scritto un gruppo di politologi e giuristi in un saggio pubblicato sempre su Science , in cui chiedono una maggiore ricerca interdisciplinare “per ridurre la diffusione delle notizie false e affrontare le disfunzioni che hanno messo in luce”.

Ma questo nuovo studio si basa si una scala temporale più ampia e prende in esame praticamente l’intera esistenza di Twitter: ogni notizia controversa che è stata condivisa dal settembre 2006 al dicembre 2016. Ma per farlo Vosoughi e i suoi colleghi hanno dovuto rispondere prima di tutto a una domanda: cos’è la verità? E come possiamo riconoscerla?

Perché questa ricerca è diversa dalle altre? In passato altri ricercatori hanno affrontato il problema delle bugie che si diffondono online. Spesso si sono concentrati sulle dicerie intorno a un determinato argomento, come le congetture che hanno preceduto la scoperta del bosone di Higgs nel 2012 o le voci che si sono diffuse dopo il terremoto del 2010 ad Haiti .

“Non c’è alcun motivo per dubitare dei risultati della ricerca”, ha scritto in un’email Rebekah Tromble , docente di scienze politiche all’università di Leida, nei Paesi Bassi.

Gli esperti di scienze sociali e gli studiosi di social media hanno lodato la ricerca, perché offre la prospettiva più ampia e rigorosa pubblicata finora su questo tema, anche se alcuni, come vedremo più avanti, hanno messo in discussione le conclusioni sui bot e la definizione di notizia.

E la colpa di questo problema non è dei nostri confratelli robot. Come ha evidenziato la ricerca, dal 2006 al 2016 i bot su Twitter hanno amplificato le storie vere tanto quanto quelle false, che però prosperano perché, scrivono i ricercatori, “è più probabile che a diffonderle siano le persone, non i robot”.

Vosoughi ha realizzato una macchina della verità, un algoritmo capace di scorrere centinaia di tweet ed estrarre i fatti che con più probabilità sono veri. L’algoritmo si concentrava su tre aspetti di ogni tweet: le caratteristiche del suo autore (erano verificate?), il tipo di linguaggio usato (era raffinato?) e il modo in cui un tweet si propagava in rete. “Il modello sviluppato da Soroush riusciva ad anticipare l’accuratezza con un’alta probabilità di successo”, ha detto Roy. Nel 2015 ha concluso il suo dottorato.

“Sono rimasto chiuso a casa per due giorni con mia moglie e i miei figli, e Soroush è rimasto chiuso a Cambridge”, mi ha raccontato Roy. In quella situazione, Twitter è diventato un mezzo di comunicazione vitale con il mondo esterno. Usando questo social, “abbiamo sentito tante cose che non erano vere, e molte cose che alla fine si sono rivelate vere”.

Nel frattempo, qualcuno che non ha molti follower manda il tweet B. Raggiunge i suoi venti follower, ma una di queste persone lo vede e lo ritwitta, e poi uno dei follower di quest’ultima persona lo vede e lo ritwitta a sua volta, e così via finché decine di migliaia di persone hanno visto e condiviso il tweet B.

Alla fine hanno scoperto 126mila tweet che, tutti insieme, erano stati ritwittati più di 4,5 milioni di volte. Alcuni avevano un link a storie false. Altri contenevano qualcosa di falso nel testo o in un’immagine allegata. Altri ancora contenevano informazioni vere o link ad altri siti in cui trovarle. Poi hanno condotto una serie di analisi, comparando la popolarità delle voci false con quella delle notizie reali. Quello che hanno scoperto li ha lasciati senza parole.

In seguito, insieme a Sinan Aral, professore di management all’Mit, hanno cominciato a studiare il modo in cui, in generale, le bugie si propagano su Twitter. Oltre a chiedersi cosa sia la verità, hanno dovuto affrontare anche l’altra domanda, più pertinente: come fa il computer a sapere cos’è la verità?

La seconda ipotesi prende in considerazione la possibilità che le notizie false provochino un’emozione maggiore rispetto alla media dei tweet. I ricercatori hanno creato un database delle parole che gli utenti di Twitter hanno usato per rispondere ai 126mila tweet contestati, e poi lo hanno analizzato con uno strumento di analisi. Hanno scoperto che i tweet falsi suscitano parole associate alla sorpresa e al disgusto, mentre i tweet di notizie vere richiamano parole collegate alla tristezza e alla fiducia.

A febbraio 2016 si è diffusa la diceria che il cugino più anziano di Trump fosse morto da poco e che nel suo necrologio avrebbe contestato la candidatura alla presidenza del magnate. A quanto si diceva, il necrologio recitava così: “Da orgoglioso portatore del nome dei Trump, vi prego non permettete a quel sacco di muco ambulante di diventare presidente”. Snopes però non è stato in grado di trovare prove né dell’esistenza del cugino né del suo necrologio, così ha catalogato la notizia come falsa .

Come si traduce tutto questo nella vita reale? Prendiamo due esempi delle ultime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Ad agosto 2015 su internet è circolata una diceria in base alla quale Donald Trump avrebbe permesso a un bambino malato di usare il suo aereo per poter avere un trattamento medico urgente. Snopes ha confermato la veridicità di quasi ogni aspetto della storia . Tuttavia, secondo le stime della squadra di ricerca, solo 1.300 persone hanno condiviso o ritwittato la storia.

Ed eccoci giunti al punto: le notizie false dominano in base a entrambi i parametri. Raggiungono regolarmente un pubblico più ampio ed entrano più in profondità nei social network rispetto alle notizie vere. Gli autori della ricerca hanno scoperto che le notizie vere non sono riuscite a ottenere più di dieci retweet. Le notizie false erano in grado di creare una lunga catena di retweet, e di farlo con una velocità dieci volte superiore rispetto a quella impiegata da una notizia vera per mettere insieme i suoi miseri dieci retweet.

Il tweet A e il tweet B hanno un pubblico delle stesse dimensioni, ma il tweet B ha più “profondità”, per usare la terminologia di Vosoughi: ha incatenato tra loro i retweet diventando virale in un modo impossibile per il tweet A. “Magari il tweet A ha ottenuto mille retweet, ma ha una forma molto diversa”, ha detto.

“La differenza con cui le notizie vere e quelle false si diffondono su Twitter non può essere spiegata dalla presenza dei bot”, mi ha detto Aral. Alcuni politologi però hanno avvertito che questo argomento non dovrebbe essere usato per confutare il ruolo che i bot russi hanno avuto di recente nella diffusione di notizie false. Secondo quanto riferito dal New York Times, un “esercito” di bot in qualche modo collegati alla Russia ha contribuito ad amplificare la discussione sulla sparatoria in una scuola di Parkland, Florida.

“Potrebbe darsi che 1) nell’intero dataset di dieci anni i bot non prediligano la propaganda falsa e 2) che di recente siano state usate in modo strategico delle botnet per ampliare la portata di false affermazioni di propaganda”, ha scritto in un’email Dave Karpf, studioso di scienze politiche alla George Washington university. “Il mio timore è che il saggio sarà impugnato come ‘prova scientifica del fatto che i bot non sono poi così rilevanti’. E in realtà è questo ciò che emerge da questo studio, se prendiamo in considerazione tutta la vita di Twitter. Il dibattito sui bot, però, parte dal presupposto che il loro uso recentemente abbia avuto un’impennata perché qualcuno ha investito in modo strategico questo senso. Lo studio non smentisce questa affermazione”, dice.

Vosoughi concorda sul fatto che la sua ricerca non stabilisce se l’uso delle botnet è cambiato durante il periodo delle elezioni del 2016. “Non abbiamo studiato il cambiamento del ruolo dei bot nel tempo”, mi ha detto in un’email. “È un tema importante al quale probabilmente dedicheremo altre ricerche in futuro”.