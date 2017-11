In Cina aumentano le donne ai vertici di aziende tecnologiche

La Cina è il principale mercato di ride sharing al mondo per numero di corse. Nel gennaio 2016, Didi ha annunciato di aver effettuato 1,4 miliardi di corse in un anno, circa il 40 per cento in più rispetto al miliardo di corse accumulate da Uber in otto anni. Quindi, nonostante le valutazioni, Uber non è la principale azienda del settore.

Uber aveva eliminato uno a uno tutti i suoi avversari, ma la sua concorrente cinese Didi Chuxing non è stata da meno. Nel settore dei servizi di condivisione delle auto, Didi era l’unica azienda in grado di competere con Uber: è sostenuta da due delle maggiori aziende tecnologiche cinesi (Tencent e Alibaba) e da alcuni dei principali fondi speculativi del mondo. E anche se non ci sono prove che il governo di Pechino abbia reso più complicata la vita di Uber in Cina, Didi aveva comunque il vantaggio di giocare in casa.

Quando è stato chiesto alle aziende tecnologiche degli Stati Uniti quante donne ricoprissero incarichi di alto livello, il 54 per cento ha risposto “una o più”. La stessa risposta è stata data dal 53 per cento delle aziende britanniche. In Cina a rispondere “una o più” è stato quasi l’80 per cento delle aziende.

Nuove opportunità La Silicon Valley Bank, molto attiva in Cina, ha voluto indagare sulla differenza di genere tra il polo tecnologico cinese e quello statunitense. Ha fatto uno studio su circa novecento clienti tra Stati Uniti, Regno Unito e Cina, per valutare quale fosse il ruolo delle donne nelle sfere dirigenziali più alte. Il risultato è difficile da credere per chi non ha mai avuto a che fare con le aziende tecnologiche cinesi, ma è scontato per chi invece conosce bene il paese asiatico.

Per quanto riguarda i consigli d’amministrazione, solo il 34 per cento delle aziende statunitensi ha dichiarato di avere almeno una donna tra i consiglieri. Un numero che sale al 39 per cento per le aziende britanniche, ma che arriva al 61 per cento per quelle cinesi.

Fatto ancor più incredibile, quando è stato chiesto se avessero programmi per aumentare il numero di donne negli incarichi dirigenziali, il 67 per cento delle aziende statunitensi ha risposto di no, come l’80 per cento di quelle nel Regno Unito. In Cina, invece, il 63 per cento delle aziende ha risposto di sì. Le donne in Cina hanno una rappresentanza decisamente più alta ai vertici delle grandi aziende, eppure è più alto il numero delle aziende cinesi che possiedono programmi per l’uguaglianza di genere.

Per quanto riguarda il mondo degli investimenti ad alto rischio in Cina, la situazione è ancor più pronunciata, come ha riportato Bloomberg in un articolo del settembre 2016. Secondo le loro statistiche, tra le principali aziende degli Stati Uniti, le donne rappresentano solo il 10 per cento dei partner d’investimento e solo metà delle aziende ne hanno almeno uno che sia donna. In Cina, il 17 per cento dei partner sono donne e addirittura l’80 per cento delle aziende ha almeno una donna tra gli investitori.