Il dubbio si è insinuato anche perché nei diciotto mesi dall’inizio della pandemia non è stato individuato il parente più anziano del sars-cov-2 in specie animali che avrebbero potuto fare da ponte tra i pipistrelli e l’essere umano. Non c’è, a oggi, un intermediario accertato. Inoltre nuovi elementi pubblicati sui social network da ricercatori indipendenti e da profili anonimi – in particolare il collettivo Drastic – hanno rivelato nel corso dei mesi tutte le contraddizioni e le omissioni delle autorità e dei ricercatori cinesi, oltre all’opacità di alcune ricerche condotte a Wuhan. Questi elementi, come altri, sollevano diversi interrogativi. Ecco le principali domande che attendono ancora una risposta.

Quasi assente dal dibattito pubblico per oltre un anno, l’ipotesi di un’incidente di laboratorio come origine della pandemia di covid-19 è sempre più discussa, dai mezzi d’informazione ma anche dal mondo accademico. L’ipotesi di una trasmissione da animale a essere umano (spillover zoonotico o zoonosi) resta la più plausibile secondo molti scienziati, ma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha preso atto dei dubbi crescenti di una parte della comunità scientifica e il 26 maggio ha annunciato di aver commissionato un rapporto sull’argomento ai servizi segreti.

A prescindere da quale sia stata la reale circolazione del virus a Wuhan nell’autunno 2019, le dichiarazioni dei responsabili del Wiv suscitano perplessità nella comunità scientifica. “I dottori Shi Zhengli e Yuan Zhiming (due funzionari del Wiv) hanno dichiarato entrambi che a marzo del 2020 ‘tutti i componenti del personale sono risultati negativi agli anticorpi del sars-cov-2’”, ha scritto un gruppo composto da una trentina di scienziati e osservatori in una lettera rivolta all’Organizzazione mondiale della sanità lo scorso 30 aprile. “Tuttavia”, si legge nella lettera, “questa affermazione è statisticamente improbabile (meno di una possibilità su un miliardo) dato che il Wiv conta più di 590 dipendenti e studenti e che circa il 4,4 per cento della popolazione urbana di Wuhan è risultata positiva in quel periodo”.

Come si può stabilire se il virus circolava a Wuhan già a ottobre e novembre? Secondo il microbiologo David Relman (dell’università di Stanford, California) sarebbe necessario “avere accesso ai dati individuali originali e disaggregati delle agenzie per la salute pubblica e degli ospedali in merito alla prevalenza e alle caratteristiche cliniche delle sindromi influenzali, a Wuhan e in altre città cinesi, nel corso del 2019”. Inoltre, aggiunge, Relman bisognerebbe poter accedere ai risultati individuali dei test realizzati sulle persone colpite da sindrome influenzale nel 2019 a Wuhan, ai metodi dei test retrospettivi, ai campioni prelevati eccetera. La stessa trasparenza, aggiunge il microbiologo, servirebbe per i risultati dei test condotti su animali, negli allevamenti o sulla fauna cacciata e venduta illegalmente.

In ogni caso, anche se il dato fosse attendibile, non dimostrerebbe l’esistenza di un incidente di laboratorio all’origine della pandemia. I primi casi di covid-19 ufficialmente registrati a Wuhan risalgono all’8 dicembre 2019, ma c’è chi ipotizza che il virus circolasse già a ottobre e novembre senza essere rilevato. È possibile che gli scienziati del Wiv che si sono ammalati a novembre abbiano contratto la malattia fuori del luogo di lavoro.

Nonostante il suo contenuto esplosivo, il comunicato è passato quasi inosservato. Il 15 gennaio 2021 il dipartimento di stato degli Stati Uniti ha annunciato di avere “motivi fondati per pensare che diversi ricercatori dell’Istituto di virologia di Wuhan (Wiv) si siano ammalati nell’autunno 2019, prima del primo caso identificato dell’epidemia”. I ricercatori in questione, ha aggiunto il dipartimento di stato, avrebbero presentato “sintomi corrispondenti al covid-19 ma anche alle malattie stagionali”. Quattro mesi dopo, il Wall Street Journal ha potuto visionare un rapporto dei servizi segreti statunitensi. Il 23 maggio il quotidiano ha garantito che “nel novembre 2019 tre ricercatori del Wiv erano abbastanza malati da dover essere ricoverati”, precisando tuttavia che le sue fonti avevano valutazioni diverse in merito alla qualità dell’informazione.

In Italia, negli Stati Uniti e in Francia alcuni ricercatori hanno condotto studi sulle acque reflue e sui campioni di sangue verificando che nei tre paesi il nuovo coronavirus circolava già nel novembre 2019, prima che fossero registrati i primi casi ufficiali a Wuhan. Questi studi – in particolare quelli condotti in Italia – sono stati accolti con un certo scetticismo da alcuni specialisti. Lo studio considerato più affidabile si è basato sull’analisi di 9.144 campioni di sangue prelevati dai componenti della coorte epidemiologica Constances, la più numerosa in Francia. Gli autori hanno condotto test sierologici sui campioni alla ricerca degli anticorpi che neutralizzano il sars-cov-2. In base ai risultati non ci sarebbe alcun dubbio sul fatto che il virus circolasse già largamente a novembre sul territorio francese, con un tasso di incidenza di circa un caso ogni mille abitanti.

Una circolazione simile, così prematura e alta, è però giudicata improbabile da altri ricercatori, che sospettano un’interferenza di fenomeni di immunità crociata con altri virus. I test sierologici possono infatti generare falsi positivi, in particolare nei soggetti che sono stati infettati da altri coronavirus che provocano una risposta immunitaria simile a quella del sars-cov-2. “Per convincere la comunità internazionale bisognerebbe disporre di campioni che permettano di individuare il virus, non solo la traccia della reazione immunitaria che il virus avrebbe provocato”, spiega Florence Debarre, ricercatrice di biologia evolutiva. “Soltanto con il suo sequenziamento genetico si potrebbe essere sicuri di una circolazione del virus fuori della Cina nel novembre 2019, se non addirittura prima”.

La quesitone è cruciale. Tra i componenti della coorte Constances che si presume siano stati infettati dal sars-cov-2 nel novembre 2019 c’è una persona che si trovava in Cina tra ottobre e novembre. Secondo un’inchiesta di Radio France, diffusa il 26 marzo, l’interessato non ha visitato Wuhan, ma lo Yunnan, ad appena 200 chilometri dai luoghi dove cugini più stretti del sars-cov-2 sono stati prelevati da alcuni pipistrelli. Secondo l’inchiesta l’uomo avrebbe soggiornato nella casa di una famiglia e avrebbe visitato una famosa grotta popolata da pipistrelli. È possibile che questa persona sia stata infettata dal sars-cov-2 o da un virus molto simile senza manifestare sintomi? Se fosse confermata questa ipotesi, sarebbe la prova di un inizio della circolazione sotto traccia dell’agente patogeno, che metterebbe fuori causa il Wiv.