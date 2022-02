A Goma, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, c’è un collettivo nato dalla passione di due fotografi ai quali si stanno affiancando nuovi colleghi. Ci dicono che vivono per gli altri prima che per se stessi, perché il loro lavoro è così. E che vogliono far passare un messaggio, portandolo nelle strade e nelle periferie della loro città, fino al fronte della lava del Nyiragongo, dove la coltre nera ha inghiottito le prime case di Buhene, un quartiere abbandonato a maggio del 2021 per l’eruzione del vulcano e già tornato a vivere.

“Sono storie di resilienza e coraggio”, sorride in collegamento video Arlette Bashizi , 22 anni, fondatrice del Collectif Goma œil insieme con il collega Moses Sawasawa , che di anni ne ha 23. Entrambi sono convinti che la parola chiave sia “comunità” e che la fotografia sia prima di tutto testimonianza di vita quotidiana : nei mercati, all’uscita delle scuole, nei villaggi, forse dappertutto meno che al museo o in una sala esposizioni. “Vogliamo comunicare il mélange e l’incontro di culture, diversità e prospettive, rivolgendo l’obiettivo su quelle storie del Congo che all’estero nessuno racconta”, sottolinea Bashizi. All’inizio non è stato facile. “Sono cresciuta con cinque sorelle e un fratello”, ricorda la fotografa. “Per cominciare a guadagnare qualcosa ho lavorato come centralinista in una radio e poi sono stata impiegata in banca, anche se è durata poco: fin da piccola la mia passione era raccontare le persone, le storie e la vita che mi circonda”.

Il sogno da bambina era diventare giornalista, poi c’è stata la scoperta di un altro linguaggio, quello delle immagini. “Anche se molti dicevano che quello del fotografo non è un mestiere per donne, ci ho provato lo stesso: oggi credo sia stata una delle decisioni migliori della mia vita”. La svolta è arrivata intorno ai 18 anni ed è maturata, giorno dopo giorno, con ore e ore a guardare tutorial su YouTube. Poi c’è stata la partecipazione a Lens on Life, un progetto sperimentato a partire dal 2016 a Brooklyn e in seguito a Goma, in alleanza con l’organizzazione non governativa congolese Camme. La ricetta prevede corsi pratici di fotografia rivolti a ragazzi di aree svantaggiate, perché possano raccontare le loro comunità e crearsi opportunità di lavoro, magari cominciando da servizi per matrimoni o seguendo iniziative pubbliche. Bashizi si è messa alla prova e ha continuato con alcune borse di studio, una residenza d’artista in Belgio, una mostra a Londra e i primi riconoscimenti internazionali. Tra questi c’è l’Agenda 2063 women’s photojournalism award, un premio ideato da un gruppo su Facebook per promuovere le autrici con origini africane impegnate a contrastare stereotipi e pregiudizi.

A Goma oggi i fotografi si guadagnano da vivere soprattutto come freelance. Bashizi collabora con ong e agenzie delle Nazioni Unite. Il suo obiettivo prova a cogliere le sfumature e le diversità della società seguendo quasi naturalmente i giovani e le ragazze. “Credo nelle loro capacità e potenzialità”, sottolinea la fotografa: “Nel mio lavoro occupano un posto speciale, anche nella serie Reconstruction in mostra a Londra, che è un omaggio alle congolesi”.

Forse più spesso che altrove, a Goma i progetti a lungo termine devono tenere conto di fatti di cronaca che stravolgono i piani quotidiani. Nella città e nella regione circostante, a ridosso dei confini orientali del Congo, operano gruppi armati e ribelli, addirittura più di 120 secondo l’osservatorio Kivu security tracker.

Cronaca ed emergenza tornano negli scatti di Sawasawa, l’altro fondatore del Collectif Goma œil, autore di servizi anche per agenzie di stampa e organizzazioni internazionali come la France-Presse o Medici senza frontiere (Msf). “Nella nostra professione ci sono ostacoli ogni giorno” ci dice. “Dobbiamo metterci in testa che siamo fotoreporter e che bisogna essere pronti a essere dappertutto in qualsiasi momento, senza scuse”.

La zona è la stessa dove esattamente un anno fa, il 22 febbraio 2021, sono stati assassinati in un agguato l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista del Programma alimentare mondiale Mustapha Milambo. Il mese scorso, in relazione a quei fatti, sono stati annunciati due arresti.

Oggi però Sawasawa vuole parlare di un altro paese. “È quello che per decenni i mezzi d’informazione stranieri non hanno mai raccontato né capito”, denuncia, “e che anche per questo sarà il cuore del lavoro del Collectif”.