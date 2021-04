La morte di Daunte Wright, un afroamericano di vent’anni ucciso dalla polizia a Brooklyn Center, un sobborgo alla periferia di Minneapolis, apre una finestra sul futuro della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti. Non è un caso che il movimento Black lives matter sia nato nel 2014 dopo un episodio simile a Ferguson, alla periferia di St. Louis, in Missouri. Sia Brooklyn Center sia Ferguson sono piccoli centri urbani dove negli ultimi anni è aumentata la povertà ed è cresciuta la segregazione sia economica sia razziale. Entrambi presentano i fattori ideali per causare disuguaglianza, discriminazione e conflitti tra i cittadini e le istituzioni locali, come l’amministrazione comunale e la polizia.

Nelle aree metropolitane degli Stati Uniti si trovano centinaia di sobborghi con problemi analoghi. La loro “fergusonizzazione” minaccia il benessere delle comunità locali e danneggia il tessuto sociale statunitense.

In un certo senso, nei sobborghi la segregazione è ancora più dannosa di quella nelle grandi città, che di solito possono contare su maggiori entrate fiscali che consentono alle amministrazioni di superare meglio le crisi e garantire i servizi pubblici. In media, nei sobborghi prevalentemente non bianchi le entrate fiscali sono minori che nel resto del paese: circa il 25 per cento in meno rispetto alle grandi città e il 40 per cento in meno rispetto ai sobborghi prevalentemente bianchi. Nei sobborghi dove la segregazione è più accentuata la qualità dei servizi pubblici peggiora nel corso del tempo. Alcune amministrazioni, tra cui quella di Ferguson, cercano di riempire le casse comunali con più multe e sanzioni, e questo inevitabilmente fa aumentare la tensione tra i residenti e le forze dell’ordine.

I dati dell’ufficio del censimento statunitense indicano che Brooklyn Center è la comunità del Minnesota dove il processo di segregazione è stato più rapido. Nel 1990 il 90 per cento degli abitanti era bianco e il livello di povertà era molto basso, il 5 per cento. Trent’anni dopo i bianchi sono appena il 38 per cento e il tasso di povertà è triplicato, raggiungendo il 15 per cento. Oggi Brooklyn Center è il sobborgo più povero nella regione delle Twin Cities (che comprende le aree metropolitane di Minnesota e St.Paul) e la percentuale di residenti che appartengono alle minoranze è superiore rispetto a quella di tutti gli altri grandi comuni della zona. A Ferguson i cambiamenti sono stati pressoché identici negli anni precedenti all’omicidio di Michael Brown, ucciso da un agente di polizia: nel 1980 la percentuale di residenti bianchi era dell’85 per cento, nel 2010 era diminuita al 29 per cento. Nello stesso arco di tempo il tasso di povertà è quasi quadruplicato.

Aree penalizzate

I sociologi definiscono questo fenomeno “risegregazione”: comunità inizialmente dominate dai bianchi attraversano un breve periodo di integrazione razziale per poi diventare rapidamente centri abitati soprattutto dalle minoranze. Questi cambiamenti demografici sono il prodotto della discriminazione nell’accesso agli alloggi (soprattutto per i neri e gli ispanici), della segregazione scolastica e della “fuga” dei bianchi. Fenomeni piuttosto comuni nelle regioni metropolitane degli Stati Uniti, che hanno isolato milioni di famiglie nere e ispaniche in aree economicamente penalizzate.

Come tanti altri comuni in via di “risegregazione”, anche Brooklyn Center un tempo offriva grandi opportunità, permettendo una convivenza pacifica tra la classe media e quella operaia. Comunità di questo tipo hanno sempre attirato le famiglie nere di successo in cerca di scuole migliori per i loro figli e in fuga dalla discriminazione e dalla povertà nei quartieri ad alta segregazione delle grandi città. Tra gli afroamericani la migrazione verso i comuni periferici è particolarmente intensa: dal 2000 a oggi la popolazione urbana nera nelle grandi città è diminuita del 5 per cento, mentre quella dei sobborghi è aumentata di oltre il 40 per cento.

Nelle nuove periferie benestanti, dove le ville a schiera si alternano a strade senza uscita, scarseggiano gli alloggi accessibili per le famiglie nere meno ricche. I sobborghi più vecchi e vicini alle città, invece, offrono alloggi più modesti (tra cui diverse case costruite nel dopoguerra), maggiori opportunità di affitto e strutture più economiche ad alta densità abitativa. Le famiglie che lasciano il centro delle aree metropolitane tendono a riversarsi in queste comunità più accessibili, e lo stesso fanno gli immigrati (Brooklyn Center ha la più elevata percentuale di residenti nati all’estero nella zona delle Twin Cities). Ma esistono anche altri fattori, ben più pericolosi, che spingono le famiglie non bianche verso i sobborghi più vicini al centro delle città, come la pratica discriminatoria chiamata “steering” razziale, cioè la tendenza degli agenti immobiliari a mostrare alle famiglie delle minoranze solo le case in quartieri con una popolazione già varia dal punto di vista della composizione razziale. Questi fenomeni fanno sì che l’aspetto demografico di molti vecchi sobborghi stia cambiando a un ritmo sostenuto.