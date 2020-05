Classi meno numerose e orari ridotti, genitori che li accompagnano e li aspettano ai cancelli delle scuole invece dei mezzi pubblici sovraffollati, per alcuni alunni nelle città cinesi il ritorno a scuola ha comportato condizioni migliori rispetto a prima della pandemia.

Mentre quasi tutte le province cinesi hanno ormai ripreso le lezioni, le grandi città sono state più lente a reagire per timore di una seconda ondata di contagi. All’inizio di maggio, con un ritardo di oltre due mesi, Pechino, Shanghai e altre città hanno riaperto le scuole per gli studenti che devono fare gli esami di fine anno, con delle novità fondamentali pensate per impedire la diffusione del virus.

A Pechino ora le scuole chiudono alle 15.30, un sollievo per gli studenti abituati a restare fino a tardi per ripassare le lezioni e a cenare a scuola. Le classi possono accogliere un massimo di venti studenti, invece di trenta, dicono Shirley Wu e Maya Ting, che hanno diciott’anni e studiano all’ambita scuola superiore Chen Jing Lun di Pechino. “La situazione è migliorata rispetto a prima dell’epidemia, perché le classi sono meno numerose”, afferma Ting. “I miei genitori sono molto felici che io sia tornata a scuola. Vuol dire che non sono più a casa”, aggiunge Wu.

La riapertura delle scuole in Cina, dove il numero dei casi giornalieri è ormai ufficialmente a due cifre, fa parte della vittoria contro il il covid-19 dichiarata dal governo. Come ha affermato il preside di una scuola di Pechino in un discorso motivazionale agli insegnanti a fine aprile: “In molte zone degli Stati Uniti le scuole riapriranno solo in autunno o ancora più in là. Il fatto che noi siamo in grado di riaprire da domani la dice lunga”.

Dati contrastanti

Eppure il dibattito sul contagio nelle scuole è tutt’altro che concluso. Un articolo pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet, basato su dati provenienti dalla città di Shenzen, rivela che non c’è una differenza significativa nella probabilità di contagio tra i bambini rispetto agli adulti, anche se i primi più raramente sviluppano sintomi gravi. Questo smentisce dati precedenti. Diversi studi accademici riconosciuti hanno suggerito che la chiusura delle scuole ha un impatto minimo o modesto sulla trasmissione del virus. Addirittura, potrebbe peggiorare gli effetti dell’epidemia se il personale sanitario non può usufruire dei servizi di assistenza all’infanzia.

“La nostra ricerca non implica necessariamente che non si debbano riaprire le scuole, decisione che va adottata tenendo in considerazione diversi fattori. Significa che dobbiamo occuparci di proteggere i bambini, allo stesso modo in cui proteggiamo gli adulti”, sostiene Ma Ting, professore associato al campus di Shenzen dell’Harbin institute of technology, tra gli autori dello studio pubblicato su The Lancet.