I Dandy Warhols vengono da Portland, in Oregon, e passano alla storia soprattutto per Bohemian like you, una canzone del 2000 che fu presa per lo spot di una nota compagnia di telefoni diventando famosa in tutto il mondo. A metà degli anni novanta la band era molto vicina ai Brian Jonestown Massacre, con i quali spopolava nella scena del rock alternativo del nordovest degli Stati Uniti. Poi litigarono. Così nel 1997 i Dandy Warhols infilarono nel loro album Come down la #canzonedelgiorno, un attacco frontale ai loro ex amici, senza nomi ma trasparente per chiunque conoscesse la storia. C’è pure un documentario, Dig!, che racconta le loro vicende. M’è venuta voglia di vederlo. Il video è di David LaChapelle.