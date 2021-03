Rita Lee era la cantante dei Mutantes, band prodigiosa già celebrata qualche settimana fa da queste parti. Li lasciò nel 1972 per diventare una grande star in Brasile anche come attrice, conduttrice televisiva e scrittrice di libri, oltre che come cantante per alcune telenovelas. Il suo album Fruto proibido (1974), registrato con la band Tutti Frutti, è bello e si segnala per un suono rock molto insolito nella música popular brasileira di allora.

Un pezzo del disco è stato poi ripreso nel 2003 da Maria Rita, figlia della megastar Elis Regina. La versione alla quale voglio più bene è la sua, quindi eccovela come #canzonedelgiorno. Qui c’è il link a YouTube con quella di Rita Lee.