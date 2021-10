Alla fine ha vinto il Partito democratico. Tuttavia, considerate le dimensioni e la qualità dell’astensionismo, questa vittoria sembra dovuta per lo più all’inconsistenza degli avversari. La destra, peraltro, appare ancora forte nel paese, al di là delle grandi città dove si è appena votato. Con queste premesse, più che su chi ha vinto, sembra interessante provare a ragionare su chi ha perso. E ad aver perso è stata soprattutto Giorgia Meloni che in questa occasione avrebbe voluto prendere definitivamente la guida della destra, sottraendola a un Salvini già da tempo in difficoltà. Le cose sono andate diversamente.

Quella appena rimediata non è la prima sconfitta di Giorgia Meloni. A Roma, nella corsa al Campidoglio del 2016, ne incassò una anche in prima persona. Ma è la prima volta che una sua sconfitta è così politicamente significativa, ben oltre ciò che raccontano i numeri. E questo anche a causa di alcuni errori da lei stessa commessi. Tra questi, due sono forse i più significativi per quello che raccontano di lei.

Il primo riguarda la scelta del candidato a sindaco di Roma, Enrico Michetti. Personaggio sconosciuto ai più, è apparso quanto meno poco adatto al ruolo, e non solo per certe sue sconcertanti affermazioni sulla shoah o sulla presenza di soccorritori stranieri a Rigopiano. Ma soprattutto è apparso privo di argomenti politici da spendere, salvo quello di essere il candidato voluto da Meloni. La gravità di questa scelta appare forse mitigata agli occhi di chi non conosce la storia politica romana degli ultimi quarant’anni. Tuttavia, basterà ricordare la forza che la destra è sempre riuscita a esprimere nella capitale e il solidissimo radicamento sul territorio. Meloni ha in parte sporcato il lavoro fatto in questi decenni da molti prima di lei, mostrando una evidente incapacità di leadership.

Ragioni incomprensibili

Il secondo errore è la risposta all’assalto neofascista alla sede nazionale della Cgil. Meloni lo ha condannato come squadrismo senza però pronunciare la parola fascismo, zavorra che anche lei ha evidentemente deciso di caricarsi sulle spalle per ragioni davvero incomprensibili nel 2021. Di quell’assalto, infatti, ha detto di non avere chiara la matrice, nonostante le immagini la raccontassero in modo tanto esplicito che il non vederla può essere frutto solo di una scelta o di una grave miopia che lei non aveva ancora mostrato. In pochi forse lo ricorderanno ma nel 2002 un gruppetto di giovani di destra si recò al teatro Vascello, a Roma, per contestare uno spettacolo sul 25 aprile. Pur senza rinnegare la sua identità, la condanna di Meloni, all’epoca aveva 25 anni ed era leader di Azione giovani, fu decisamente più netta e cristallina di quella opaca e insufficiente di Meloni oggi leader di Fratelli d’Italia. Ma forse nel 2002 la spinta della svolta di Fiuggi si avvertiva ancora forte. Comunque sia, in questa vicenda Giorgia Meloni più che un passo indietro rispetto alla sua stessa storia personale, ha mostrato con preoccupante chiarezza tutti i suoi limiti politici, compromettendo l’immagine di sé che che aveva costruito finora.