Per Trump è il momento della vendetta e dell’impunità

Era il 24 gennaio 2016 quando Donald Trump, durante un comizio in Iowa, disse che avrebbe potuto uscire sulla Fifth avenue di New York, “sparare a qualcuno e non perdere neanche un voto”. All’epoca sembrava solo la provocazione di un megalomane, visto che Trump era sì in testa nei sondaggi per le primarie del Partito repubblicano, ma non aveva ancora mai vinto un’elezione in vita sua. Eppure evidentemente era già consapevole del fatto che le regole tradizionali della politica non si applicano a lui.

Nei quattro anni seguenti Trump ha messo continuamente alla prova la sua teoria dell’impunità, sia come candidato sia come presidente, e il più delle volte ne è uscito non solo indenne ma anche rafforzato. Ogni scommessa vinta ha alimentato in lui e nella sua cerchia la convinzione di essere al di sopra non solo delle leggi della politica ma anche di quelle dello stato, e oggi quest’atteggiamento è alla base di una teoria politica che praticamente non concepisce limiti al potere esecutivo (a ottobre dell’anno scorso, durante un processo a New York William Consovoy, uno degli avvocati personali di Trump, ha detto che il presidente non potrebbe essere processato da un tribunale locale “neanche se sparasse a qualcuno sulla Fifth avenue”). E ora, dopo essere stato assolto dal senato nel processo di impeachment avviato dai democratici, con un indice di popolarità in aumento e trovandosi di fronte un’opposizione debole e divisa, il presidente si sente più onnipotente che mai.

L’11 febbraio, mentre l’attenzione dei mezzi d’informazione era tutta sulle primarie del Partito democratico in New Hampshire, è successo qualcosa di inusuale: tutti i procuratori che rappresentavano l’accusa nel processo contro Roger Stone, un noto e controverso consulente politico che ha cominciato a far parlare di sé ai tempi di Richard Nixon, hanno lasciato l’incarico. A quanto pare l’hanno fatto in protesta contro la decisione del ministro della giustizia William Barr di chiedere per Stone una condanna più clemente di quella che loro avevano proposto. Stone, che per breve tempo ha collaborato con il comitato elettorale di Trump e resta uno dei suoi più fedeli alleati, era finito a processo per aver mentito al congresso sui suoi rapporti con i funzionari russi durante la campagna elettorale del 2016 e per aver cercato di sabotare l’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sul comitato elettorale di Trump. A novembre del 2019 era stato giudicato colpevole per tutti i capi d’imputazione.