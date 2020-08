Otto anni fa, il 22 marzo 2012, un altro colpo di stato aveva turbato la calma apparente di Bamako, facendo cadere il “padre della rivoluzione democratica” Amadou Toumani Touré e portando alla ribalta Amadou Haya Sanogo, giovane e sconosciuto capitano poi velocemente dimenticato in prigione. Allora lo scossone provocato da un golpe maldestro guidato da un pungolo di sottufficiali improvvisati, portò allo stallo che permise ai jihadisti di Al Qaeda d’impadronirsi dei due terzi settentrionali del paese. Oggi, analogamente, è alto il rischio che i gruppi armati saheliani, più forti e meglio organizzati che nel 2012, possano in vari modi sfruttare l’instabilità del momento.

Stando alla fredda cronaca, quanto successo in Mali nella caotica giornata di martedì 18 agosto potrebbe sembrare un dejà-vu, uno di quei passeggeri (e spesso violenti) cambi al vertice estivi a cui l’Africa occidentale, dalle indipendenze a oggi, ci ha tristemente abituati. Ma cercando di togliere i consueti occhiali eurocentrici e osservare più da vicino, ci si accorge di come la repentina caduta del governo maliano sia piuttosto il frutto del crescente malcontento di una parte della popolazione (soprattutto giovani dei centri urbani, ma non solo) stremata da una profonda crisi socioeconomica che dura dal 2012. Un conflitto sedimentato che, nonostante le apparenze, ci riguarda da vicino.

Colpo di stato a Bamako. Il presidente democraticamente eletto Ibrahim Boubacar Keita (Ibk) costretto da una giunta di ufficiali ammutinati a pubbliche dimissioni. Esecutivo sciolto, presidente e diversi ministri arrestati. Gli insorti si presentano al paese in diretta tv promettendo elezioni e il mantenimento degli impegni internazionali. Festeggiamenti notturni e atti di vandalismo nella capitale. L’occidente, in blocco, condanna la sospensione dello stato di diritto e la minaccia alla democrazia maliana. Embargo, coprifuoco e frontiere chiuse fino a nuovo ordine.

Fin dalle prime, concitate fasi del golpe del 18 agosto, Keita ha deciso invece di non opporre resistenza al colpo di mano militare, evitando scontri e spargimenti di sangue (da registrare dieci morti e qualche ferito per proiettili vaganti durante i festeggiamenti) e rifugiandosi nella villa di famiglia, nel quartiere di Sebenikoro.

Il presidente, anziano, malato di tumore e colpito da diversi scandali di corruzione e nepotismo, negli ultimi mesi ha cercato di attutire l’onda d’urto della piazza che, incessantemente dal 5 giugno, invoca le sue dimissioni . Non è bastata a calmare il movimento M5-Rassemblement des forces patriotiques la riforma della corte costituzionale, che ha arbitrariamente assegnato una quarantina di seggi parlamentari al partito di governo dopo le contestate elezioni legislative di marzo-aprile. Non è bastata nemmeno la violenta repressione delle proteste dell’11 e 12 luglio, in cui le forze di sicurezza hanno sparato sui giovani manifestanti uccidendone 11 e ferendone oltre 170.

Le promesse dei militari Fin dall’inizio dell’ammutinamento al campo di Kati il gruppo di ufficiali dissidenti, che successivamente si è presentato sotto il nome di comitato nazionale di salute del popolo, ha fatto diretto riferimento alle rivendicazioni del movimento cresciuto negli ultimi mesi nella capitale. “Il nostro paese sprofonda ogni giorno nel caos, nell’anarchia e nell’insicurezza a causa degli uomini responsabili del suo destino”, ha dichiarato il portavoce della giunta golpista, nel classico comunicato trasmesso in queste occasioni in diretta nazionale, nella notte del 18 agosto, in cui ha denunciato anche il “clientelismo politico”, la “gestione familiare degli affari di stato”, lo “spreco e il furto di risorse pubbliche”. Gli ufficiali hanno fin da subito rassicurato la popolazione sulla volontà di restituire il potere ai civili, sostenendo di agire non per velleità di comando ma nell’interesse della repubblica e impegnandosi a garantire libere elezioni nel più breve tempo possibile.

Ciò che di più significativo è avvenuto durante il golpe in Mali è forse l’inusuale allineamento tra le posizioni dei militari ammutinati e quelle dell’eterogenea piazza antipresidenziale. Per forzare la cacciata del presidente le due diverse anime dell’insurrezione si sono pragmaticamente trovate a spalleggiarsi e strumentalizzarsi a vicenda: la giunta golpista alla ricerca di una legittimazione popolare, l’M5 sfruttando l’interventismo armato dell’esercito, portato in trionfo dalla massa festante di Bamako, il 18 agosto.

Qui, insieme al fidato primo ministro Boubou Cissé, è stato preso in custodia dai soldati golpisti, alcuni dei quali sostengono di averlo salvato da un tentativo di linciaggio da parte della folla inferocita. Secondo alcune indiscrezioni che trapelano dal caos di queste ore, pare che il presidente stia negoziando un esilio “per ragioni di salute” in Arabia Saudita. Fragili segnali di distensione, come l’annuncio da parte della giunta della riapertura dei confini terrestri e aerei il 21 agosto.

I festeggiamenti nella capitale, andati avanti tutta la notte tra il 18 e il 19 agosto, sono l’espressione di un generalizzato senso di liberazione da un regime che, per quanto formalmente eletto per via democratica, rappresentava per molti (soprattutto i più giovani) un freno alle proprie aspirazioni personali. Nonostante il forte desiderio di cambiamento e autodeterminazione di parte della società maliana, nel panorama politico nazionale non sono finora emerse figure carismatiche in grado di traghettare il paese fuori dalla tempesta.

Con il capofila dell’opposizione Soumaila Cissé in ostaggio delle forze jihadiste da marzo, i riflettori sono ora puntati sull’imam conservatore Mahmoud Dicko, vero e proprio catalizzatore della rabbia popolare e leader dell’M5.

Una situazione fluida e intricata

Il posizionamento rispetto alla giunta militare dell’influente imam Dicko – supportato all’interno da Bouyé Haidara, una delle figure religiose più seguite nel paese, e all’estero dal Qatar – solleva importanti quesiti sul futuro politico del Mali: Dicko si presenterà come legittimo leader della transizione o aspetterà le prossime elezioni? Alle urne appoggerà un politico della “vecchia” opposizione a Keita o si candiderà personalmente alla presidenza? Voci contrastanti, al riguardo stanno alzando un polverone a Bamako, mentre il diretto interessato si trincera dietro un silenzio imperscrutabile, studiando la prossima mossa.

Una situazione fluida e intricata che apre un ventaglio di possibili scenari in uno dei paesi chiave del Sahel, regione che alimenta sempre più gli insaziabili appetiti geostrategici mondiali. In quest’ottica va letta l’unanime condanna dell’occidente, capitanata dalla solita Francia e seguita a ruota dalle istituzioni africane (l’Unione africana ha sospeso il Mali, mentre la Cedeao ha imposto un embargo, minacciando l’invio di truppe regionali). Il presidente francese Emmanuel Macron, tra i primi a condannare il golpe, si trova al contempo orfano di un prezioso alleato africano e in forte imbarazzo diplomatico nei confronti dei partner europei dopo averli faticosamente convinti a partecipare alla task force Takuba contro il terrorismo in Mali, Niger e Burkina Faso. L’incertezza e la destabilizzazione causate dall’ennesima crisi maliana, infatti, gettano un’ulteriore ombra su un teatro dove anche l’Italia si è detta pronta a dispiegare a breve un contingente di duecento soldati delle forze speciali, venti mezzi di terra e otto elicotteri.