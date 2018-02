I giovani del Mali lottano per i loro diritti

Per i cittadini di Bamako l’inizio del 2018 ha l’odore acre dei lacrimogeni. In Mali gennaio è il mese delle manifestazioni non autorizzate. In un paese che si avvicina alle elezioni presidenziali (previste verso luglio-agosto), per esprimere il crescente malcontento verso una classe politica sorda e prepotente, ai giovani non resta che scendere in piazza.

Contro la Francia, che dopo cinque anni dai bombardamenti al nord non riesce a sradicare le forze jihadiste, ormai straripate al centro del paese e negli stati vicini. Contro la violenza coniugale sulle donne. Oppure contro la promessa elettorale del presidente – Ibrahim Boubacar Keita, che ora ambisce alla rielezione – di creare 200mila nuovi posti di lavoro. Il copione è sempre lo stesso: ingenti dispiegamenti di forze dell’ordine in assetto antisommossa, pioggia di lacrimogeni, cariche e arresti per disperdere i manifestanti. È successo il 10 gennaio davanti all’ambasciata francese, il 12 davanti al parlamento e il 13 davanti alla borsa del lavoro.

Un nuovo attore politico e sociale

Quest’ultima protesta, però, è stata diversa. Sciolta dalla polizia ancor prima di cominciare, ha assunto un valore simbolico perché gli organizzatori, i ragazzi del Movimento nazionale dei disoccupati maliani (Modem), per la prima volta hanno esplicitamente chiamato a manifestare i loro concittadini espulsi negli ultimi mesi dalla Libia e dall’Algeria. Questo elemento unito ad altri fatti recenti sta facendo emergere i migranti respinti e tornati in Mali come un nuovo attore politico e sociale.

Dietro ai pittoreschi nomi dei gruppi promotori di questo agitato gennaio – nello specifico, oltre a Modem, il collettivo Le Amazzoni e On as tout compris (Abbiamo capito tutto) – si manifestano giovani che si sentono sempre più distanti e abbandonati dai propri governanti. La forza di questo senso di abbandono tra la generazione più numerosa della storia (attualmente oltre 200 milioni di africani hanno tra i 15 e i 24 anni) porta a profonde crisi identitarie che in alcuni casi, sempre di più, conducono alla radicalizzazione religiosa o alla migrazione in Europa.