In Mali la battaglia contro i jihadisti non può essere solo militare

La mattina del 23 marzo, nel villaggio di Amassagou, nel Mali centrale, sono state massacrate 134 persone. Uomini, donne e bambini. Sulla scia di questa notizia sconvolgente, il 24 marzo il governo ha licenziato diversi alti ufficiali e sciolto una milizia.

Il massacro, in un paese dove l’esercito francese è intervenuto dal 2012 per combattere i jihadisti, dimostra fino a che punto la risposta alle minacce rappresentate da questi gruppi armati non può essere esclusivamente militare.

Come sappiamo bene, è questo il caso dell’Iraq e della Siria, dove il gruppo Stato islamico ha appena perso la sua ultima roccaforte ma dove c’è ancora molto da fare sul piano politico e umano. È anche il caso del Mali, dove i successi militari dei francesi e dei loro alleati nascondono male il fallimento del progetto di creazione di uno stato funzionale.