Tanto peggio non è tanto meglio

L’idea che sta alla base del “tanto peggio, tanto meglio” è proprio questa: più le cose peggiorano (nella realtà o nella percezione), più in fretta un numero maggiore di persone sarà incentivato ad affrontare il rischio, l’incertezza e la fatica del cambiamento. E più facile risulterà organizzare e orientare quelle persone in una direzione tale da modificare lo status quo in modo radicale. O almeno tale da favorire chi si candida a rappresentare il “cambiamento”.

I cambiamenti, infatti, appaiono (e sono!) sempre rischiosi e pieni di incognite. L’esito del cambiamento può apparire complicato da valutare, e spesso difficile perfino da immaginare. Dunque, per decidere di cambiare, e poi per farlo veramente, le persone hanno bisogno di avere una motivazione rilevante.

La logica del tanto peggio tanto meglio ha un suo perché. Per dirla in modo semplice: la maggioranza delle persone tende a conservare lo status quo , ripetendo gli stessi comportamenti e confermando le proprie scelte nel tempo.

La logica del tanto peggio fa leva sulla rabbia, la paura, il disgusto e la frustrazione. Ingigantisce i problemi e minimizza le positività. Accrescendo o accentuando le disuguaglianze, alimenta i conflitti. In situazioni conflittuali, non cerca la mediazione ma lo scontro.

Il punto è che la logica del tanto peggio, tanto meglio è elementare, brutale e fallace. Non mantiene quel “meglio” che sembra promettere (ehi!, persegue l’esatto contrario). È fallace perfino se espressa in buona fede. E raramente lo è, poiché si tratta di una logica che ha una fortissima componente manipolatoria.

“Tanto peggio tanto meglio” non è certo un’idea nuova. Vado a cercare, e leggo che il primo a formularla in questi esatti termini è il filosofo e rivoluzionario russo Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky , nel romanzo Che fare?, un’epopea di ascetismo, dedizione e riscatto.

È la logica del braccio di ferro, che trasforma ogni avversario in nemico da disumanizzare prima e da annientare subito dopo. Quella delle minacce e dei muri.

È una logica che semina vento per raccogliere tempesta. E non è mai, mai tanto meglio, per nessuno. Nel lungo periodo, neppure per chi, presentandosi come rude alfiere del cambiamento, la promuove allo scopo di ricavarne un vantaggio individuale.