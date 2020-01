Quanto è complicato immaginare il futuro

Questa stessa capacità la praticano i governi e le istituzioni quando compiono scelte di politica estera, economica, sociale, e le aziende quando stabiliscono una strategia di mercato. Ma, poiché governi, istituzioni e aziende sono guidati da esseri umani, i meccanismi che entrano in gioco non sono troppo diversi. Tra qualche decina d’anni, con la diffusione degli algoritmi che già sono molto presenti nei mercati finanziari, forse le cose cambieranno in modo radicale.

Si tratta di una capacità sofisticata, che ci è altamente utile come individui e come collettività. La pratichiamo ogni volta che prendiamo una decisione le cui conseguenze si manifesteranno nel tempo: dal pianificare le vacanze al decidere di sposarci o di cambiare lavoro, dal fare la spesa al mercato (che cos’altro mi servirà, oltre a uova cavoli e formaggio?), al sottoscrivere una proposta di investimento.

Il legame strettissimo tra capacità di immaginare il futuro e memoria è confermato da un’evidenza inequivocabile: i pazienti che soffrono di amnesia e che, in seguito a un danno cerebrale, non riescono a ricordare il passato, non sono nemmeno in grado di immaginare, in qualsiasi forma, il futuro.

In sostanza, noi usiamo sempre le nostre memorie del passato quando ci tocca immaginare il futuro. Sembra paradossale, ma sono l’unica risorsa di cui disponiamo.

Così, immaginiamo quel che domani succederà in ufficio o a scuola a partire da ciò che è successo oggi, ieri e l’altro ieri. Quello che ci viene in mente, però, è un futuro che, proprio perché non è altro che una proiezione del passato, non cambia e non contempla mai nulla di totalmente inedito.

Due errori in un colpo solo

Compiamo un’operazione simile anche quando immaginiamo eventi futuri che non hanno analogie con nostre precedenti esperienze dirette, o che sono spostati molto avanti nel tempo: disponiamo i pezzi d’informazione che possediamo oggi (racconti altrui, dati e statistiche, memorie scolastiche, cronaca, fiction televisive…) in un puzzle pieno di spazi vuoti, e le cui tessere stanno insieme in modo approssimativo.

In teoria, più cose sappiamo, meno buchi ci sono, ma in pratica ci si mette di mezzo la sicumera (ne riparliamo tra qualche riga) e le cose non vanno granché bene.

Tra l’altro: così come ricordiamo più nettamente accadimenti del passato prossimo, sappiamo anche costruirci immagini più dettagliate del futuro prossimo. Quando ci allontaniamo nel tempo, in direzione o del passato o del futuro, tutto ci appare via via più sfuocato.