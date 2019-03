Una storia di altri tempi, oppure no

Quello che segue non è un articolo, ma un racconto tratto da un documento storico. È il mio contributo a una raccolta intitolata Mariti : un variegato, divertente, drammatico, confortante o disperante inventario di variazioni sul tema. Le 26 autrici devolvono tutto il ricavato a un centro a Varanasi, in India, che offrendo istruzione e sostegno contrasta lo spaventoso fenomeno delle spose bambine. Dai, leggete.

E per certo nessuno mai leggerà quegli appunti. Può dialogare con se stesso in totale libertà. Dunque, prosegue.

E non c’è dubbio che le alternative vadano esaminate in ogni dettaglio. Dissezionate, direbbe, se il termine stesso non gli facesse ribrezzo del tempo lontano dei suoi infelici – e abbandonati – tentativi di studiare medicina.

Bene: non si può affermare che adesso la questione non sia chiara.

La mente del signor D. osserva, dettaglia, analizza, cataloga, deduce, comprende. È solerte e accurata: una risorsa preziosa. Il signor D. ne va fiero dal tempo in cui, bambino, raccoglieva foglie, rocce e insetti, ordinandoli in meticolose collezioni.

Niente figli, scrive. Il che vuol dire niente prospettiva sul futuro, e una vecchiaia di solitudine perché – pensa il signor D. – è inutile nasconderselo: quando sei vecchio di te si occupano solo i parenti.

Ma resta la questione della spaventosa perdita di tempo.

Le parole “perdita” e “tempo” risuonano nelle mente del signor D. lugubri come un rintocco funebre, la mano torna alla pagina di sinistra e le sottolinea: quello sì che è un dato rilevante, incontrovertibile e definitivo.

Così ora, a destra, sulla pagina Non sposarsi, la mente e la mano tratteggiano un altro scenario, più avventuroso e indipendente.

Libertà di andarsene dove si vuole, annota frenetico il signor D., articolando con preoccupante facilità il resto del pensiero. Libertà di socializzare come si vuole – cioè poco. E di conversare con uomini intelligenti (suvvia, nessuna moglie sarà mai all’altezza).

Nessun bisogno di visitare parenti o di occuparsi di sciocchezze. Senza parlare del fatto che i figli costano, e si ammalano, e ti riempiono d’ansia. E rieccoci: perdita di tempo. E addio letture serali. Ma non è finita.

Grasso, pigrizia, ansia e responsabilità. E meno soldi per comprare libri eccetera. Che orribili prospettive. E se i figli fossero tanti, ci sarebbe da lavorare sodo per mantenerli. Una cosa che alla salute bene non fa, e lui è così cagionevole.

Ma c’è di peggio: una moglie che non vuole restarsene in città. Una condanna all’esilio e all’avvilimento di diventare sciocco, indolente e ozioso.

Tuttavia.

Tuttavia, considera equanime il signor D., mio Dio, è intollerabile pensare di spendere tutta la propria vita come un’ape operaia, lavorando e lavorando e basta. No, no, non lo farò. Figurarsi cosa vuol dire vivere da soli ogni singolo giorno in una lurida casa fumosa.

Che squallore. Meglio immaginare per sé qualcos’altro, come…

… come una moglie bella e dolce su un divano, con un buon fuoco acceso, e libri, e magari musica.

Sposarsi – Sposarsi – Sposarsi

conclude il signor D.

E per sancire la correttezza della conclusione aggiunge, in baldanzose lettere maiuscole: Q. E. D., Quod Erat Demostrandum.

Ma, risolto un dilemma, ecco che l’inquieta mente del signor D. ne propone un altro. Il quale si conquista un’ulteriore pagine del taccuino, e il titolo:

Dimostrato che è necessario sposarsi, quando farlo? Presto o tardi?

Certo, medita il signor D.: da giovani si ha un carattere più flessibile coi figli. I sentimenti sono più vivi e, stabilito che sposarsi dà gioia, perché mai perderne una parte rimandando?

Dopotutto lui ha già ventinove anni. Il tempo stringe.

Ma se mi sposassi domani, annota subito, frenetico, ci sarebbe un’infinità di guai e spese. E chiamate la mattina presto, e difficoltà, e rieccoci: perdita di tempo (a meno di non trovarmi un angelo di moglie, che mi lascia lavorare). – E come potrei mai gestire tutte le mie faccende se fossi obbligato a passeggiare ogni giorno con mia moglie?

Il cuore accelera, la testa gli gira e il fiato gli manca.

Basta la rinnovata prospettiva di perdere tempo e affrontare una buona dose di seccature perché la mente del signor D. precipiti concitata in una voragine ansiosa, avviandosi a considerare il fatto macroscopico che fino a ora ha trascurato: ogni decisione presa esclude – in questo caso, per sempre e irreparabilmente – ogni altra opzione alternativa.

Ehi, scrive dunque il signor D., non potrei mai imparare il francese – o vedere il Continente – o andarmene in America, o salire su un pallone, o filarmela tutto solo nel Galles. Un povero schiavo.

Anzi, peggio che uno schiavo: orribilmente povero, a meno di non trovare una moglie non solo angelica, ma anche ricca.

Che infinita sequenza di dilemmi, ciascuno dei quali delinea prospettive insieme liete e nefaste, pensa il signor D. Dovrebbe forse risolvere la questione, e placare infine la mente, riconsiderando l’ipotesi di farsi prete, come avrebbe voluto suo padre?

Si allenta il colletto. Vertigine. Respirare.

D’altra parte.

D’altra parte può la prospettiva di imparare il francese, e perfino quella di un viaggio in America (senza contare il fatto che ha già viaggiato, e parecchio) compensare l’assenza dei figli e delle chiacchierate, di una moglie dolce (se ricca, meglio ancora) e di una casa accogliente?

Non può, afferma esausta la mente del signor D.

E la sua mano, obbediente e rapida, senza esitare si accosta al taccuino.