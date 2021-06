Un anno prima che la pandemia cambiasse le vite di tutti noi, un mio amico mi aveva inviato un link a un sondaggio basato su ricerche accademiche che valutano i tratti della nostra personalità su una scala numerica. Il mio amico era particolarmente ansioso di conoscere il mio punteggio riguardo all’estroversione, per verificare l’accuratezza del test. Lui aveva ottenuto il 15 per cento e mi aveva proposto di partecipare perché io sono la persona più estroversa che conosca. Aveva ragione: ho ottenuto del 96 per cento.

“Sei fortunato”, aveva commentato, “le persone estroverse sono più felici”. In linea di massima, è vero. Decenni di studi hanno dimostrato che le persone estroverse hanno un margine di felicità sensibilmente più ampio rispetto alle introverse, presentano livelli di benessere generalmente maggiori e più frequenti momenti di gioia.

D’altra parte, però, il covid-19 per noi estroversi è stato una specie di meritata punizione. Una ricerca pubblicata dalla rivista scientifica Plos One ha esaminato gli effetti della pandemia su persone dai diversi tratti caratteriali: i dati hanno dimostrato che l’umore degli estroversi è generalmente peggiorato, mentre le cose sono andate molto meglio per i soggetti dal carattere chiuso. Come ha detto un altro mio amico, scherzando ma solo in parte, “perché non rimaniamo per sempre tappati in casa?”.

Cani e gatti

In una situazione normale, gli statunitensi introversi sono come gatti costretti a vivere nella terra dei cani: mai a loro agio, guardati dall’alto in basso, decisamente come pesci fuor d’acqua. Un effetto collaterale del mettere il mondo in lockdown è stato di trasformarlo nella terra dei gatti, almeno per un po’. Questa situazione ha dato modo a timidi e introversi di avere la meglio su noialtri, per una volta, ed essere perfettamente a loro agio nella solitudine. A ciò, io rispondo con un: “Bau!”.

Questo cambiamento temporaneo ha creato anche un nuovo campo di indagine sperimentale per la scienza sociale, mettendo in evidenza tutti i vari modi in cui introversi ed estroversi possono imparare gli uni dagli altri. Se facciamo tutti tesoro di questa lezione, potremo ricavarne un gran beneficio.

Gli psicologi annoverano l’estroversione tra i cinque grandi fattori della personalità, insieme a gradevolezza, l’apertura mentale, la coscienziosità e il nevroticismo. La teoria dei cinque grandi fattori è una base fondante della psicologia fin dalla sua creazione negli anni ottanta, ma il dualismo fra introversione ed estroversione era già stato esposto nel 1921 dallo psichiatra svizzero Carl Jung, il quale postulò che i due gruppi hanno obiettivi diversi nella vita. Secondo lo psichiatra, gli introversi puntano all’autonomia e all’indipendenza, mentre gli estroversi cercano l’unione con gli altri. Questi stereotipi hanno resistito fino ai giorni nostri.