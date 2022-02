Quando ti chiedono se ti piace l’arte, probabilmente rispondi di sì, almeno in teoria. Secondo l’associazione Americans for the arts, più di due terzi degli adulti negli Stati Uniti affermano che l’arte li distrae dalla vita di ogni giorno. Eppure solo il 30 per cento ha assistito a un concerto, il 23 per cento ha visitato un museo, il 6 per cento ha partecipato a un evento letterario. E meno della metà si è dedicato in prima persona a una qualsiasi attività artistica.

Stando al National endowment for the arts(un’agenzia federale statunitense che sovvenziona e promuove progetti in campo artistico), la ragione principale della mancata corrispondenza tra i nostri interessi e le nostre azioni è che non abbiamo tempo da dedicare all’arte, perché siamo schiacciati dalle incombenze quotidiane. Magari ascoltiamo un po’ di musica in sottofondo mentre lavoriamo o sbrighiamo le faccende di casa, ma anche prima della pandemia raramente andavamo a uno spettacolo dal vivo, figuriamoci a visitare una galleria d’arte o a teatro. E le poesie? Probabilmente non ne leggiamo dai tempi delle superiori.

Troppo spesso lasciamo che la monotonia della vita si metta tra noi e l’arte, che in confronto può sembrare frivola. Ma è un errore. L’arte non è una distrazione dalla realtà, al contrario: potrebbe essere il nostro sguardo più realistico sulla natura e sul senso della vita. E se trovi del tempo per dedicarti all’arte – così come lo trovi per il lavoro, per l’attività fisica e per gli impegni familiari – la tua vita diventerà più completa e più felice.

“Il mondo sta troppo con noi; prima o poi, / Guadagnando e spendendo, sprechiamo le nostre energie”, scrisse William Wordsworth in una poesia del 1807. “Nella natura vediamo poco di nostro; / Abbiamo dato via i nostri cuori, una immonda benedizione!”. Wordsworth intende che, lasciate a se stesse, molte persone permettono alla vita di trasformarsi in una obnubilante routine lavorativa per guadagnare e ottenere sempre di più, alla ricerca di un appagamento che sembra non arrivare mai.