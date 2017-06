Dalla Siria all’Europa, un’intervista a Vladimir Putin

In questa intervista c’è di tutto, compresi, tra le righe, due accenni di apertura. Vladimir Putin si prende grandi libertà con la verità. Quando ha dichiarato il 31 maggio a Le Figaro che la crisi ucraina è solo un problema di decentralizzazione dei poteri siamo restati a bocca aperta.

Quando ha sostenuto che “la Russia non ha mai fatto hacking” e che le accuse di ingerenza del Cremlino nelle presidenziali statunitensi non hanno alcun fondamento non sapevamo se ridere o piangere. La ragione di stato impone spesso grandi menzogne, perché in politica il peccato confessato non è mezzo perdonato.

In ogni caso l’importante è quello che il presidente russo ha detto sulla Siria e sull’Europa. Sulla Siria ha presentato le quattro “zone di decompressione” di cui chiede la creazione da qualche settimana, non come semplice misura per limitare i combattimenti ma come primo passo verso un un assetto federale del paese. Non ha usato questa parola, ma l’allusione è chiara quando descrive queste zone con “frontiere geografiche” e “istituzioni decentralizzate” con “i loro legami con il mondo esterno” e pronte a cercare “collaborazioni, anche non strettissime, con le autorità ufficiali dello stato”.

Una novità importante

In qualsiasi lingua questo si chiama federalismo, e il concetto è tanto più chiaro se consideriamo che Putin parla della creazione di queste zone come prologo alla riconciliazione politica, all’adozione di una nuova costituzione e all’organizzazione di elezioni che Bashar al Assad potrebbe vincere o meno.

È una novità importantissima, perché l’unico modo per raggiungere un accordo in Siria è valutare una soluzione federale che tutti i componenti di questo paese e tutti i paesi della regione possano un giorno accettare.