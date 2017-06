Da Parigi e Londra buone notizie per l’Europa

La Manica non è mai sembrata così larga. Giovedì Theresa May non ha ottenuto il mandato popolare che cercava, mandato ottenuto invece domenica da Emmanuel Macron, che ha aggiunto alla sua vittoria presidenziale la promessa di una solida maggioranza parlamentare.

May entra in crisi e avrà serie difficoltà a restare in carica a lungo, mentre (a prescindere dall’astensione record) Macron si installa saldamente ai comandi. Ben oltre i destini dei due protagonisti, questo scenario ha due conseguenze.

La prima è che il Regno Unito entra in una profonda e duratura crisi politica, mentre la Francia vuole chiaramente voltare pagina dopo lunghi anni di marasma e ripartire con il piede giusto. La seconda, più importante, è che questa ripresa della Francia le restituisce un peso in Europa che il Regno Unito ha doppiamente perduto scegliendo il Brexit prima di bocciare, meno di un anno dopo, il Brexit duro voluto da May e presentarsi al negozio sull’uscita dall’Unione senza sapere cosa vorrebbe ottenere o evitare.

In tre giorni tutto è cambiato in Europa. Già non c’erano più i britannici a tirare il freno dell’integrazione economica e politica, e gli altri stati che non sono favorevoli a questo percorso non potevano più appoggiarsi a Londra. I rapporti di forza, insomma, erano già cambiati, ma da giovedì scorso i sovranisti e le nuove estreme destre non possono più sostenere che il Brexit è l’esempio da seguire, perché nemmeno i britannici sembrano più sicuri della loro scelta.