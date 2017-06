Gli elettori britannici si sono fatti le domande giuste

Doveva essere una pura formalità, la mossa audace di una premier sicura di poter raddoppiare i consensi e distruggere il capo dell’opposizione laburista con una vittoria facile. Facile perché praticamente garantita dai sondaggi, che al momento dell’annuncio delle elezioni anticipate dava ai conservatori 24 punti di vantaggio.

Facile anche perché May giocava tutto sul presunto consenso che la circondava. Consenso confermato da molti fonti, come per esempio un sondaggio condotto per The Observer e pubblicato il 22 aprile, cinque giorni dopo l’annuncio a sorpresa delle elezioni, in cui il 49 per cento degli intervistati aveva detto di approvare il governo May, contro il 18 per cento che preferiva le qualità di leadership del laburista Jeremy Corbyn.

Invece la snap election indetta da Theresa May con tre anni di anticipo sul mandato del suo governo conservatore si è rivelato un errore di giudizio clamoroso, sfociato in un hung parliament (parlamento appeso – o anche impiccato – cioè senza un partito che abbia una maggioranza per governare).

La zappa in testa

Una notte di classica superbia politica, da insegnare nelle scuole, è riassunta in tre tweet.

Il primo è di Chris Mason, corrispondente parlamentare della Bbc, che riporta una dichiarazione del deputato conservatore Nigel Evans: “Non ci siamo dati una zappa sui piedi. Ci siamo dati una zappa in testa”.

Il secondo dell’europarlamentare olandese Sophie in ‘t Veld, che ha creato una task force all’interno del parlamento europeo con il compito di esaminare il trattamento dei residenti comunitari nel Regno Unito: “Cameron ha perso al gioco. May ha perso al gioco. Il partito conservatore comincia a somigliare a un casinò”.

L’ultimo tweet è di Nigel Farage, sicuramente il catalizzatore politico più insulso della storia umana, fatto eccezione per l’imperatore romano Commodo: “L’articolo 50 era stato attivato ed eravamo sulla strada giusta. Adesso Theresa May ha messo tutto questo a repentaglio”.