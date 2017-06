Theresa May ha perso la sua scommessa

I giovani, prima di tutto. Sono loro i principali artefici del clamoroso arretramento del partito conservatore alle elezioni anticipate dell’8 giugno volute dalla premier Theresa May.

Gli elettori più giovani hanno fatto la differenza andando alle urne in massa per votare i laburisti, sedotti da un uomo che potrebbe essere il nonno, Jeremy Corbyn, leader dell’ala sinistra del partito. Corbyn sembra uscito da un manuale di storia. Ha puntato tutto sulle idee e sulla volontà di tornare ai fondamenti della sinistra europea, alla previdenza sociale e alla difesa dei più deboli.

Già portato alla direzione del suo partito dal voto della base contro la volontà dell’apparato e dei parlamentari, che lo consideravano un dinosauro incapace di conquistare le classi medie riportando i laburisti al potere, Corbyn era partito con venti punti di distanza dai conservatori. Contro di lui Theresa May sembrava sicura di vincere la sua scommessa e conquistare una maggioranza più larga di quella che aveva. Dalle elezioni anticipate May voleva ottenere un mandato popolare che le permettesse di avviare in posizione di forza i negoziati sulla Brexit, ma è accaduto l’esatto contrario.

La sinistra socialista rianimata

Anche se la premier riuscisse a salvare la poltrona (e non è detto che accada) è stata chiaramente sfiduciata dagli elettori e si presenterà indebolita al negoziato con l’Unione. Questo perché i giovani britannici sono stati sedotti da un vecchio signore che ha criticato senza sosta il declino del sistema sanitario causato dai tagli al bilancio. Come Bernie Sanders l’anno scorso negli Stati Uniti e Jean-Luc Mélenchon in Francia (due uomini della sua età) Corbyn ha dimostrato che la sinistra socialista non è morta e può mobilitare i giovani contro l’ingiustizia sociale, un elemento sempre più presente nelle nostre società.