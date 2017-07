Contro i jihadisti in Africa nasce il gruppo dei cinque

Ancora non è detto che funzioni. Resta da capire se i cinque paesi del Sahel – Mali, Mauritania, Ciad, Niger e Burkina Faso – sapranno creare la forza regionale che hanno battezzato il 2 luglio a Bamako alla presenza di Emmanuel Macron. Per il momento abbiamo una necessità e una speranza.

La speranza è che i cinque paesi in questione – chiamiamolo G5 Sahel – abbiano compreso la posta in gioco. Ognuno dei rispettivi governi verserà dieci milioni di euro e doterà il proprio esercito di un comando comune per organizzare questa forza internazionale antijihadista. Sono gli unici a poterla creare, perché la Francia non può occuparsi di tutto e l’Onu ha troppe difficoltà economiche per sostituirsi a loro in un’operazione che in quel caso sarebbe molto più costosa.

Dal 2 luglio ci sono sul tavolo i 50 milioni del G5 Sahel, i 50 milioni stanziati dall’Unione europea e gli otto milioni che la Francia verserà in aggiunta al finanziamento dell’operazione Barkhane. La somma complessiva rappresenta appena un quarto delle risorse che bisognerà impiegare, ma se questa forza dimostrerà di essere efficace si potranno trovare altri finanziatori, nell’Onu come in Europa, dove soprattutto la Germania potrebbe annunciare lo sblocco dei fondi per il Mali in occasione del consiglio dei ministri franco-tedesco del prossimo 13 luglio.