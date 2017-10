Dopo gli scontri di Barcellona serve la mediazione dell’Unione europea

Non ha torto, ma allo stesso tempo si sbaglia. Mariano Rajoy, capo del governo spagnolo, sottolinea che “non c’è stato nessun referendum sull’autodeterminazione in Catalogna” e che “lo stato di diritto ha prevalso”. Fatti alla mano, ha ragione.

Non c’è stato un referendum valido perché le schede sono state sequestrate, perché tanti seggi sono stati chiusi dalla polizia e perché la consultazione era illegale per il diritto spagnolo (che fino a prova contraria si applica in Catalogna). Dunque lo stato di diritto ha prevalso. È comprensibile che il capo del governo esulti, ma dal punto di vista politico le cose sono molto diverse. In questo senso il bilancio di questa giornata è catastrofico.

La polizia nazionale ha sparato proiettili di gomma contro persone che non facevano altro che aspettare il loro turno per votare. Alcune sono state anche manganellate. Gli agenti hanno smantellato diversi seggi. È stato uno spettacolo imbarazzante. Tra gli elicotteri nel cielo, lo spiegamento di forze massiccio e i numerosi feriti, la Catalogna ha vissuto una giornata di scontro durissimo con il potere centrale, che evidentemente ha creato una grossa frattura in Spagna.