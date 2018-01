Il presidente egiziano non vuole avversari

Non c’è da stupirsi, ma non dobbiamo nemmeno abituarci. Candidato alle presidenziali egiziane del prossimo 26 marzo, l’ex capo di stato maggiore Sami Anan è stato arrestato il 23 gennaio al Cairo. La sua detenzione è durata poche ore, ma sono state sufficienti a fargli ritirare la candidatura.

È stato minacciato fisicamente? Lo hanno ricattato con documenti compromettenti? Gli hanno semplicemente ricordato che rischia di avere noie legali perché l’esercito non lo considera in congedo e dunque dovrebbe prima ottenere l’autorizzazione dello stato maggiore?

Non lo sappiamo e di sicuro continueremo a non saperlo per molto tempo. E in fondo non è importante. Ciò che importa è che Sami Anan è il quarto personaggio pubblico egiziano ad aver subìto pressioni sufficienti da farlo rinunciare a candidarsi contro il presidente uscente, il maresciallo Abdel Fattah al Sisi.

Difficile campagna elettorale

Prima di Anan è stato il nipote dell’ex presidente Sadat a farsi da parte, dichiarando di essere vittima di “intrusioni” che gli impedivano addirittura di affittare una sala per una conferenza stampa, sottolineando che in assenza di “garanzie chiare sull’integrità e l’imparzialità delle istituzioni dello stato” è diventato difficile fare campagna elettorale in Egitto.

Privato della sua carica di deputato a febbraio dell’anno scorso, Mohamed Anouar el Sadat si era distinto in parlamento per la sua difesa accorata dei diritti umani, gli stessi diritti umani che Al Sisi reprime senza ritegno da quando ha conquistato il potere con un colpo di stato nel 2013.