Le relazioni tra Europa e Africa ripartono dalla Tunisia

Tra la Libia a est e il Marocco e l’Algeria a ovest, la Tunisia si distingue appena sulle mappe geografiche. Questo piccolo paese dove Emmanuel Macron inaugura il 31 gennaio una visita di due giorni è però fondamentale.

La Tunisia ha infatti dato il via alle rivolte arabe del 2011, è l’unico paese dove la dittatura non è tornata al potere e l’unico ad aver integrato l’islamismo nella democrazia grazie all’influenza dei suoi sindacati e alla mobilitazione delle donne, la cui condizione è la migliore del mondo arabo.

La Tunisia, infine, è l’unico paese in cui la libertà diffusa ha permesso, all’inizio di questo mese, l’espressione forte ma incanalata della collera sociale che coinvolge tutto il Maghreb e il Medio Oriente.

Un gesto necessario

A poche miglia nautiche dalle cose europee, l’eccezionale e meravigliosa Tunisia va aiutata e protetta, perché rappresenta un esempio da seguire e un raro motivo di speranza sull’altra sponda del Mediterraneo. È per questo che Macron annuncerà misure che garantiranno la solidarietà e l’amicizia della Francia nei confronti di Tunisi.

È una bella notizia, oltre che un gesto necessario se non indispensabile, perché il mondo non può rischiare che la Tunisia sprofondi nel caos spingendo l’opinione pubblica a pensare che l’islam e la libertà siano incompatibili. La questione, in ogni caso, non è limitata alla Tunisia. Anche senza voler parlare del Medio Oriente, dove le guerre imperversano un po’ ovunque, il Maghreb merita di essere accompagnato sulla via della crescita e dell’industrializzazione dall’Unione europea e soprattutto dalla Francia.