Il paragone con il nazismo non aiuta a capire Israele

È un testo che provoca parecchia inquietudine. In un commento pubblicato il 19 febbraio da Le Monde, lo storico israeliano Zeev Sternhell, specialista riconosciuto del fascismo europeo, scrive che in Israele “avanza sotto i nostri occhi un razzismo vicino a quello degli albori del nazismo”.

Chiaramente Sternhell non sostiene che nel suo paese esista una volontà di sterminare i palestinesi paragonabile a quella dei nazisti nei confronti degli ebrei. Al contrario, sottolinea che nemmeno i nazionalisti israeliani più estremisti vorrebbero “attaccare fisicamente i palestinesi”. Quello che lo storico denuncia è il pericolo dell’affermarsi di un meccanismo, ricordando che prima di concepire il genocidio degli ebrei, i nazisti gli avevano negato i diritti umani e civili.

In questo modo Sternhell si schiera contro la colonizzazione dei territori occupati, contro la negazione dei diritti di cui i palestinesi sono quotidianamente vittime e soprattutto contro il progetto, accarezzato sempre più apertamente da una parte della destra al potere, di annettere la Cisgiordania.

Disuguaglianza legalizzata

Per i difensori di questo progetto l’obiettivo non è creare un unico stato in cui i palestinesi di Cisgiordania diventerebbero cittadini di Israele come lo sono gli arabi che vivono all’interno dei confini dello stato ebraico. Nient’affatto. Lo scopo dell’estrema destra israeliana è quello di creare un’unico stato in cui i palestinesi non godrebbero dello status di cittadini, ma solo di “residenti”, ovvero senza diritto di voto.

Non siamo ai livelli del nazismo. Diversamente da quanto sembra pensare Sternhell, questo atteggiamento non sfocia in una politica di sterminio. Ma in ogni caso significherebbe legalizzare una situazione di chiara disuguaglianza tra cittadini israeliani e residenti palestinesi, creando una sorta di apartheid. Inevitabilmente una simile situazione alimenterebbe violenze sempre più efferate e irreparabili.