Perché Theresa May attacca il Cremlino

Non c’è una “pistola fumante”. Nella vicenda dell’ex spia russa avvelenata nel Regno Unito non ci sono prove incontrovertibili, dunque bisogna capire come mai la premier Theresa May abbia pubblicamente dichiarato che è “altamente probabile” un coinvolgimento della Russia.

In sé non ha senso parlare di probabile colpevolezza, perché o si è colpevoli o non si è colpevoli. Indicando un colpevole senza accusarlo formalmente, May ha violato tutti i princìpi della giustizia, ma dato che sicuramente ne è consapevole, possiamo dedurre che la prima ministra abbia le sue ragioni per dire quello che ha detto.

La prima è che un nutrito gruppo di indizi punta verso il Cremlino. Il veleno utilizzato non è acquistabile facilmente, ma è un’arma chimica creata dall’Unione Sovietica alla fine degli anni settanta. Non è impossible che l’arma sia stata riprodotta in altri paesi, ma resta il fatto che la vittima, Sergej Skripal, non è cinese, iraniano o palestinese.

È un cittadino russo, ex colonnello dei servizi segreti militari, traditore della patria perché aveva venduto i nomi di alcuni agenti russi ai servizi britannici e un uomo che viveva tranquillo nel Regno Unito dopo essere stato liberato nell’ambito di uno scambio di agenti in prigione.