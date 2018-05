Sul nucleare iraniano si profila una frattura atlantica

Salvo colpi di scena e improvvisi cambiamenti di rotta (ipotesi che non possiamo escludere del tutto) il 9 maggio il mondo potrebbe trovarsi in una situazione nuova.

È precisamente la garanzia che chiedeva Rohani. Il 7 maggio gli europei e l’Iran hanno fatto fronte comune per tentare di distogliere il presidente americano dall’idea di uscire dal compromesso. Forse è per questo che Trump ha affrettato l’annuncio della sua decisione.

Preservare l’accordo anche senza Washington In altre parole Rohani ha chiesto garanzie europee, e mentre il ministro degli esteri britannico, in visita a Washington, invitava gli Stati Uniti a rispettare il compromesso nucleare, il capo della diplomazia francese dichiarava a Berlino, accanto al suo collega tedesco, che Francia, Germania e Regno Unito sono “determinati” a preservare l’accordo, a prescindere dalla decisione americana.

Se tutto andrà come sembra, gli Stati Uniti resteranno soli, senza altri alleati se non l’Arabia Saudita e Israele, entrambi sempre più preoccupati dall’aumento dell’influenza iraniana in Medio Oriente dopo che Hezbollah, alleato di Teheran, ha vinto le elezioni legislative del 6 maggio in Libano.

Il Regno Unito sarà più lontano dall’America di quanto non lo sia mai stato nella sua storia, e paradossalmente si ritroverebbe in piena simbiosi con l’Unione europea che da cui sta per uscire proprio mentre rafforza i legami sul piano militare.

Le tre grandi potenze occidentali del continente europeo agiranno come un blocco unico contro gli Stati Uniti o comunque contro Donald Trump. L’Unione europea, ritornata a pieno organico per l’occasione, si schiererà insieme alla Russia, la Cina e l’Iran. Fino a all’8 maggio questa resterà solo una possibilità, ma è già sufficiente a far venire le vertigini. Se lo scenario sarà confermato, il titolo non sarà difficile da trovare: “Frattura atlantica”.

(Traduzione di Andrea Sparacino)