Putin vuole dare fuoco alle polveri in Ucraina

Il secondo torto degli ucraini è quello di non aver fatto niente per modernizzare il loro stato, combattendo la corruzione e mettendo un minimo d’ordine nella vita politica, oggi fin troppo legata agli interessi privati dei grandi patrimoni e alle ambizioni dei piccoli capi clan. L’Ucraina, in sostanza, dovrebbe cominciare ad aiutare se stessa.

L’Ucraina è un paese di frontiera – il nome Ucraina significa letteralmente “vicino al confine” – che segna i confini tra due Europe. Fino a quando la sua diversità interna non avrà un riconoscimento legale e amministrativo, la Russia potrà approfittare di questa debolezza per continuare a interferire nelle faccende interne di un paese che un tempo controllava, alimentando il caos e sostenendo militarmente e finanziariamente il conflitto in Ucraina orientale.

L’Ucraina ha i suoi torti, come li hanno gli occidentali. Ma il primo dei problemi, oggi, è la Russia. Il torto principale degli ucraini è quello di non aver voluto riconoscere i legami storici, economici e culturali delle regioni orientali con la Russia, simili a quelli delle regioni occidentali con la Polonia e l’Europa occidentale.

Quanto al torto degli occidentali, è chiaramente quello di aver mantenuto una grande ambiguità sulle loro intenzioni. Evidentemente, se davvero vogliono allargare l’Alleanza atlantica fino alla frontiera russa includendo l’Ucraina, allora i loro rapporti con Mosca sono destinati a deteriorarsi sempre di più. La Russia non accetterà mai che la Nato si avvicini ulteriormente al suo territorio nonostante avesse ricevuto garanzie del fatto che l’Alleanza atlantica non avrebbe approfittato della sua ritirata dall’Europa centrale. La Russia non vuole la Nato in Ucraina così come l’Europa occidentale non vorrebbe mai che un’alleanza militare dominata dalla Cina o dalla Russia s’installasse in Svizzera. È arrivato il momento di trarre le dovute conclusioni da questo fatto innegabile.

Gli occidentali possono stabilire che è nel loro interesse alimentare la tensione con la Russia e mantenere l’ambiguità anche se chiaramente non hanno alcuna intenzione di morire per l’Ucraina orientale, oppure possono scegliere la via della distensione e dichiarare pubblicamente e solennemente che non intendono allargare a est l’Alleanza atlantica.