Vladimir Putin riaccende la tensione  in Ucraina 

Di tutti gli strumenti della potenza, Putin ne ha uno prediletto: l’esercito. Il presidente russo non ha le tasche piene come i suoi amici cinesi, che comprano influenza a suon di miliardi di dollari d’investimenti, né il potere di seduzione che ha segnato a lungo il successo degli Stati Uniti. No, Putin ha un esercito ben oliato e non esita a utilizzarlo.

Negli ultimi anni Siria e Ucraina sono state teatro della riaffermazione della potenza russa in due territori che un tempo facevano parte dell’Unione Sovietica (l’Ucraina) o della sua sfera d’influenza (la Siria).

Il 25 novembre l’esercito russo è entrato in azione in entrambi i fronti: al largo della Crimea, con una serie di incidenti navali con l’Ucraina, e in Siria, dove l’aviazione russa ha effettuato i primi bombardamenti degli ultimi due mesi.

Il contesto dei due paesi è diverso, ma il messaggio di Putin è lo stesso: la Russia è una grande potenza che sa farsi rispettare. Questo messaggio, tutt’altro che insignificante, è rivolto all’estero – a pochi giorni del vertice del G20 in programma a Buenos Aires nel fine settimana, a cui parteciperà lo stesso Putin – ma anche verso l’interno, in un momento in cui la popolarità del presidente è in calo dopo la riforma delle pensioni.

Dal 2014 Putin ha trasformato l’Ucraina nel luogo in cui fermare l’avanzata dell’occidente nell’ex mondo sovietico. Dopo il cambio di governo a Kiev e la rivolta di piazza Maidan, alla fine del 2013, Mosca ha annesso la Crimea e successivamente organizzato e armato i ribelli del Donbass, nell’est dell’Ucraina, che oggi portano avanti una guerra latente.