Tre lezioni dalle proteste ungheresi

La tempesta potrebbe scemare, ma potrebbe anche rimbalzare e amplificarsi. È ancora presto per capire come evolverà la situazione, ma possiamo già trarre tre insegnamenti dalle manifestazioni della settimana scorsa in Ungheria.

Il primo è che il rifiuto di qualsiasi forma d’immigrazione si è rivelato un’arma a doppio taglio per Viktor Orbán. L’atteggiamento inflessibile ha inizialmente rafforzato la popolarità del primo ministro, in declino prima della crisi del 2015, permettendogli di conquistare più del 49 per cento dei voti alle legislative di aprile e assicurarsi una maggioranza dei due terzi in parlamento, sufficiente per modificare la costituzione a suo piacimento.

Per un uomo che già controllava gran parte dei mezzi d’informazione e delle grandi imprese, era la ricetta vincente. Ma è anche vero che l’Ungheria si sta spopolando e perde i suoi cittadini più qualificati a causa dell’emigrazione. Il tasso di natalità è basso e i giovani diplomati e laureati vanno a vivere e lavorare altrove, sia perché trovano salari migliori in Austria e Germania sia perché mal sopportano il regime autoritario di Orbán.

Il nuovo schiavismo

L’Ungheria rifiuta l’immigrazione ma non sa conservare la sua manodopera qualificata, ed è per questo che il primo ministro ha fatto approvare una legge che permette ai datori di lavoro di chiedere ai dipendenti fino a 400 ore di straordinari l’anno, tra l’altro pagabili entro 36 mesi.

È un modo per cercare di mantenere attive le fabbriche e attirare investimenti dall’estero, a cominciare dall’industria automobilistica tedesca, ed è facile capire perché Viktor Orbán e il suo partito Fidesz abbiano deciso di intraprendere questa strada. Ma la legge ha anche spinto i lavoratori a scendere in piazza per protestare contro quello che è stato immediatamente definito “schiavismo”.

La mossa del primo ministro, insomma, gli si è ritorta contro. Questa evoluzione colpisce tanto di più sapendo che diversi mesi fa alcuni economisti polacchi avevano messo in guardia il proprio governo contro la trappola del rifiuto dell’immigrazione.