Un secondo referendum sulla Brexit è legittimo e necessario

No, non sarebbe affatto democratico. I britannici sono stati consultati e si sono pronunciati a favore dell’uscita dall’Unione europea. Nessuno può sostenere che il voto sia stato truccato. Allora perché chiedere un secondo referendum e magari un terzo o un quarto, fino a quando il popolo non voterà nel modo desiderato? Brexit significa Brexit, come aveva giustamente sottolineato Theresa May qualche mese fa.

Ma è altrettanto vero che oggi la situazione è cambiata. Il fronte dell’uscita dall’Unione europea si è scisso in almeno due correnti, quella che difende il compromesso raggiunto dalla premier con l’Unione europea e quella che lo considera sfavorevole agli interessi del paese e preferirebbe che il Regno Unito (unito per modo di dire) uscisse dall’Unione senza alcun accordo, rinunciando al mercato unico e volando con le sue ali nel vasto mondo.

Complessità svelata

Su questo tema i britannici non sono stati consultati, nonostante sia ben più importante della semplice alternativa tra restare o uscire dall’Unione. In questo senso, a non essere democratico sarebbe il mancato ritorno alle urne per chiedere il parere della popolazione. Un po’ come si fa con i bambini, a cui si chiede un parere sul colore del pigiama ma non sull’ora in cui devono andare a dormire. Le cose serie per il parlamento e l’illusione della decisione per il popolo?

Se questa è la democrazia, allora tanto vale tornare alla monarchia assoluta o passare all’oligarchia, almeno le cose sarebbero chiare. Il secondo argomento a favore di un nuovo referendum è che il vero dibattito nazionale sui meriti e gli inconvenienti dell’adesione non è stato chiuso nel 2016. Al contrario, si è aperto solo dopo il referendum, quando i britannici hanno scoperto, a margine del negoziato con l’Unione, tutta la complessità della Brexit.