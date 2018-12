Cinque elementi decisivi per l’Europa del 2019

Chi sperava in una pausa dalla politica convulsa degli ultimi tempi non se l’aspetti nel 2019. L’anno prossimo sarà il momento di elezioni un po’ ovunque in Europa: le parlamentari in sette stati membri dell’Ue (e in Svizzera), le presidenziali in sei (oltre alla Macedonia e all’Ucraina) e, naturalmente, la madre di tutte le elezioni: le europee a maggio. E queste sono solo le consultazioni elettorali già programmate. Di conseguenza, pronosticare come sarà il 2019 è quasi impossibile, tanto meno in un breve articolo come questo. In ogni caso, lasciate che ci provi.

Prima di tutto, che lo si voglia o meno – e la maggior parte di noi non lo vuole da tempo – la Brexit dominerà i primi mesi del 2019. Ci saranno elezioni parlamentari anche nel Regno Unito? Ci sarà un nuovo “people’s vote” (ossia un secondo referendum)? L’uscita del Regno Unito avverrà con una deal Brexit o una no-deal Brexit? E infine, accadrà davvero?

Le vostre risposte a questi interrogativi sono valide quanto le mie, ma una cosa è certa: continueremo a preoccuparci come minimo per alcuni mesi ancora. E così pure avverrà per le ricadute politiche di una (non) decisione, in particolare all’interno del Regno Unito stesso, ma anche nell’Ue e nei suoi stati membri, e soprattutto nella Repubblica d’Irlanda.

Perdite di consensi e risultati eccellenti

In secondo luogo, nel 2019 la cosiddetta ascesa del populismo continuerà dominare l’attualità della maggior parte dei mezzi d’informazione che seguiranno le varie tornate elettorali. Se i partiti populisti riscuoteranno qualche modesta vittoria, si tratterà di risultati molto disomogenei e, perlopiù, della destra radicale.

Si può prevedere che i partiti oggi al governo perderanno consensi: per esempio il partito dei Verdi in Finlandia, e di Syriza in Grecia (come pure dei Greci indipendenti). Perfino il Partito popolare danese, che appoggia il governo liberale di minoranza, è previsto in (modesto) calo. Nel frattempo, possiamo immaginare che molti altri partiti radicali populisti di destra, ora all’opposizione, otterranno risultati eccellenti: nello specifico il Vlaams Belang in Belgio e, in particolare, il partito di destra al momento meno conosciuto in Europa, il Partito popolare dei conservatori in Estonia, che al momento è dato al 15 per cento.

L’eccezione più significativa rispetto a questa tendenza generale è quella del partito polacco Diritto e giustizia (Pis), il terzo elemento principale della politica nel 2019. Malgrado le opposizioni interne e le critiche internazionali, inclusa un’opposizione abbastanza energica da parte dell’Ue – soprattutto se paragonata al misurato approccio adottato dall’Unione nei confronti di Viktor Orbán in Ungheria – il governo del PiS, una destra radicale populista, ha guadagnato sempre più popolarità.